НБУ, ФГВФО і Приватбанк програли апеляцію в справі про визнання ФК "Динамо" пов'язаною з банком особою

Київський апеляційний адміністративний суд 27 червня відмовив у задоволенні апеляційних скарг Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ "Комерційний банк "Приватбанк" в процесі про визнання ФК "Динамо" (Київ) пов'язаною з банком особою і блокування його рахунків.

Суд залишив чинною постанову Окружного адміністративного суду Києва від 20 березня 2017 року, якою було визнано протиправним і скасовано рішення комісії з питань визначення пов'язаних з банком осіб і перевірки операцій банків з такими особами НБУ від 13 грудня 2016 року стосовно визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаним з ПАТ "КБ "Приватбанк" особою.

Цим же рішенням суду було визнано протиправним і скасовано наказ уповноваженої особи від 20 грудня 2016 року про заборону витратних операцій за рахунками пов'язаних осіб у частині, що стосується ТОВ "ФК "Динамо" Київ" про заборону будь-яких безготівкових і готівкових витратних операцій в Приватбанку і блокуванні рахунків клубу.

21 червня ФК "Динамо" заявив, що Приватбанк перестав надавати клубу транші за кредитною лінією, які є основним джерелом його фінансування, через позиції Національного банку України і, зокрема, заступника глави НБУ Катерини Рожкової.

У "Динамо" тоді підкреслили, що рішення НБУ про визнання клубу пов'язаною з Приватбанком особою і наказ про блокування його рахунків у банку були скасовані постановою Окружного адмінсуду Києва від 20 березня 2017 року.

У клубі вказали, що керівництво і засновники "Динамо" після рішень грудня 2016 року продовжило пошук конструктивного рішення в цій ситуації, зокрема, були докладені додаткові зусилля для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, надання гарантій повернення кредиту, виконання умов кредитування, чинних у Приватбанку.

У "Динамо" звернули увагу, що клуб за довгі роки не мав ніяких порушень щодо виконання взятих на себе зобов'язань, не допускав прострочень за кредитом, надавав забезпечення його виконання і вживав інших заходів для уникання ризиків такої операції для Приватбанку.

Нацбанк України відповів, що надавав Приватбанку шестимісячний термін для врегулювання відносин із ФК "Динамо" відповідно до регуляторних вимог.

У НБУ вказали, що кредитування осіб, пов'язаних з попередніми власниками Приватбанку, порушує накладені на банк обмеження. При цьому такі особи сукупністю своїх дій демонструють небажання виконувати взяті зобов'язання щодо реструктуризації кредитного портфеля.

На думку НБУ, Приватбанку було достатньо шести місяців від моменту націоналізації для врегулювання відносин із пов'язаними особами, тому Нацбанк стурбований тим, що банк не зробив своєчасних кроків для виконання вимог регулятора.

У листі Приватбанку Нацбанк також обурюється тим, що листування між банком і регулятором, яке, зокрема, містить інформацію з обмеженим доступом, стала доступною для клієнтів банку, що спричинило спекуляції стосовно обслуговування Приватбанком футбольного клубу.