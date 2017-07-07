Спорт

17:26 07.07.2017

ФК "Шахтар" і Parimatch будуть партнерами в найближчі два сезони

ФК "Шахтар" (Донецьк) і букмекерська компанія Parimatch підписали угоду про співпрацю, яка розрахована на два найближчі футбольні сезони і поширюється на матчі української Прем'єр-ліги та Кубка України.

"Шахтар" за допомогою власних проектів активно працює над популяризацією футболу й зацікавлений, щоб мільйони вболівальників у нашій країні займалися спортом. Нарівні з клубами є компанії, які інвестують у футбол, підтримують спорт. Одна з таких - Parimatch. Я переконаний, що наша співпраця з TM Parimatch буде плідною", - зазначив генеральний директор "Шахтара" Сергій Палкін, повідомляє офіційний сайт клубу.

ТМ Parimatch стала офіційним преміум-партнером ФК "Шахтар" 1 липня 2017 року. Укладена угода передбачає співпрацю, спрямовану на розвиток спорту в країні, а також реалізацію соціальних проектів для вболівальників.

Компанія Parimatch є офіційним спонсором національної збірної України з футболу, титульним спонсором чемпіонату України з баскетболу, виступила генеральним партнером чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1А, що відбувся у квітні 2017 року в Києві.

Із 2015 року два сезони Parimatch була титульним спонсором української футбольної Прем'єр-ліги.

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