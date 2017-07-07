Українська тенісистка Світоліна пройшла в 1/8 фіналу Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла в двох сетах з рахунком 6-1 і 7-5 Карину Віттхефт з Німеччини і пройшла до четвертого кола (1/8 фіналу) Вімблдону (Велика Британія), який є одним з чотирьох турнірів "Великого шолома" .

У другому сеті за рахунку 4-4 дівчини по черзі взяли подачу суперниці, після чого українка взяла два гейми, довівши матч до перемоги.

В 1/8 фіналу Е.Світоліна зіграє з переможцем пари Олена Остапенко (Латвія) - Каміла Джорджі (Італія).

Інша українська тенісистка Леся Цуренко побореться за вихід в 1/8 фіналу Вімблдону зі словачкою Магдаленою Рибариковою в суботу.

Як повідомлялося, з початку поточного року Е.Світоліна вже виграла тенісні турніри в Тайвані, Дубаї, Стамбулі та Римі, виходила в чвертьфінал Ролан Гаррос і займає 4-у сходинку світового жіночого рейтингу.