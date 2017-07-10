Жіноча збірна України з волейболу виграла Євролігу

Жіноча збірна України з волейболу перемогла збірну Фінляндії в фіналі Євроліги, повідомили в Федерації волейболу України.

"Збірна України перемогла збірну Фінляндії в другому фінальному матчі Євроліги з рахунком 3:1 (17:25, 25:23, 26:24, 25:16) і стала переможницею змагань! Вітаємо дівчат, тренерський колектив команди і всю волейбольну громадськість із завоюванням трофея!", - йдеться в повідомленні на сторінці Федерації в фейсбуці.

У привітанні підкреслили, що переможцем Євроліги жіноча збірна стала одразу після перемоги чоловічої збірної.