Спорт

07:10 10.07.2017

Жіноча збірна України з волейболу виграла Євролігу

Жіноча збірна України з волейболу перемогла збірну Фінляндії в фіналі Євроліги, повідомили в Федерації волейболу України.

"Збірна України перемогла збірну Фінляндії в другому фінальному матчі Євроліги з рахунком 3:1 (17:25, 25:23, 26:24, 25:16) і стала переможницею змагань! Вітаємо дівчат, тренерський колектив команди і всю волейбольну громадськість із завоюванням трофея!", - йдеться в повідомленні на сторінці Федерації в фейсбуці.

У привітанні підкреслили, що переможцем Євроліги жіноча збірна стала одразу після перемоги чоловічої збірної.

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