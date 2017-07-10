МОК відмовився виділити організаторам Олімпіади-2016 додаткові $35-40 млн

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився виділити організаторам Літніх Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро додатковий кредит на $35-40 млн, щоб покрити дефіцит коштів, оскільки не отримав необхідних гарантій, передає Deutsche Welle.

Президент національного олімпійського комітету Бразилії Карлуш Артур Нузман, який водночас очолює оргкомітет Олімпіади в Ріо, на зустрічі в кулуарах засідання МОК у Лозанні не зміг надати керівництву міжнародного комітету необхідних деталей і гарантій із боку держави.

Дефіцит оргкомітету Літніх ігор-2016 становить близько EUR30 млн ($34 млн), повідомив прес-секретар оргкомітету Маріо Андрада. Організатори Олімпіади знову звернулися до МОК із проханням про фінансову допомогу, оскільки через брак коштів, спричинений глибокою економічною кризою в Бразилії, місто Ріо-де-Жанейро та однойменний бразильський штат не здатні виконати фінансові зобов'язання на суму понад EUR26 млн.

У свою чергу керівництво МОК в офіційній заяві зазначило, що всі його фінансові зобов'язання перед оргкомітетом у Ріо виконані в повному обсязі. На проведення Олімпіади та Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро в 2016 році МОК виділив рекордні EUR1,34 млрд у вигляді прямих інвестицій і за каналами спонсорів.

Згідно з умовами домовленостей із МОК, олімпійські борги лягають на приймаючу сторону. Проте з урахуванням тривалої рецесії в Бразилії виплати з федерального бюджету призведуть до зростання соціальної напруженості, повідомляє USA Today.

Бюджет Олімпіади в Ріо, згідно з останніми оцінками AP, сягнув $13,1 млрд. Ймовірно, фактична сума була набагато вищою, але про неї стане відомо пізніше.

Частина об'єктів, побудованих для Олімпійських ігор 2016 року, активно використовується: нова вітка метро, модернізований порт, високошвидкісні автобуси. Проте спортивні арени, зокрема поле для гольфу вартістю $20 млн, часто порожні, а з 3,6 тис. квартир в Олімпійському селищі покупців знайшли менше ніж 10%.