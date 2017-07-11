Спорт

15:13 11.07.2017

Арбітри не мають впливати на результат футбольних матчів в Україні - Холодницький

Перший віце-президент Федерації футболу України, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький вважає, що арбітри повинні відігравати ключову роль в очищенні українського футболу від договірних матчів і не впливати на їхній результат.

"Нещодавно ми зустрічалися з главою комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка, який розповідав про поточні перипетії боротьби з договірними матчами в Україні. Зараз ми починаємо активно відстежувати всі футбольні матчі, незважаючи на їхній статус: це поєдинок Прем'єр-ліги чи товариська зустріч. Робота футбольного арбітра дуже відповідальна. І час, коли арбітри могли впливати на перебіг матчів, потрібно назавжди залишити в минулому ", - сказав він, виступаючи в Будинку футболу перед арбітрами української Прем'єр-ліги, які готуються до початку футбольного сезону 2017-2018 років.

Н.Холодницький наголосив, що арбітри повинні відігравати ключову роль в очищенні футболу від матчів з фіксованим результатом, а тому повинні поставитися до цієї місії дуже серйозно, адже, виходячи зі світової практики, в ряді випадків саме рефері виступають зацікавленими сторонами в корупційних процесах в футболі .

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