Київ витратить на фінал Ліги чемпіонів 2018 року 25 млн грн

На проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА в 2018 році Київ витратить 25 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Київської міської ради, на засіданні постійної комісії з питань бюджету депутати міськради підтримали проект рішення про затвердження договору щодо проведення фінального матчу ЛЧ сезону 2017-2018 років.

В договорі з УЄФА Київ зобов'язався провести урочистий прийом на честь учасників офіційних делегацій, організувати всі заходи, пов'язані з локаціями турніру, а також забезпечити належний зовнішній вигляд міста. Столицю буде прикрашено символікою УЄФА та прапорцями в стилі фіналу із зображенням футболістів 4 команд (фіналістів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів).

"Всі ці витрати, згідно з договором, бере на себе Київ. Це не 200 млн грн, які ми виділяли на організацію Євробачення. Решта витрат - за УЄФА. Щодо дохідної частини: ми очікуємо 150 тис. іноземних туристів, кожен з яких у середньому витратить 100 євро в день. Адже житимуть вони в київських готелях, харчуватимуться в київських ресторанах", - зазначив голова комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Говорячи про очікувані доходи міста від проведення фіналу ЛЧ, депутат зазначив, що необхідно помножити кількість туристів на їхні витрати і на чотири дні перебування в столиці. "Виходить значна сума, яка зайде в економіку Києва", - наголосив він.

Проект цього рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.