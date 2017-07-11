Київське "Динамо" підписало польського захисника

ФК "Динамо" (Київ) уклав контракт на чотири роки з польським захисником Томашем Кендзерою, повідомляє офіційний сайт клубу.

23-річний футболіст із 2012 року виступав у складі "Леха" з Познані. За п'ять сезонів, проведених у складі цього клубу, зіграв в усіх турнірах 151 матч, забивши 10 м'ячів, також в активі захисника 12 гольових передач.

Чемпіон Польщі 2015 року, володар Суперкубка Польщі 2015 і 2016 років.

У складі молодіжної збірної Польщі зіграв 17 матчів, є кандидатом до національної збірної країни.