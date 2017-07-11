МОК назвав столиці для літніх Олімпійських ігор 2024 і 2028 років

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на сесії в Лозанні визначив міста, які стануть господарями літніх Олімпійських ігор в 2024 і 2028 роках. Ними стануть Париж і Лос-Анджелес, передає агентство Reuters.

На сесії запропонували віддати одні з Олімпійських ігор, в 2024 або 2028 році, Парижу, а інші - Лос-Анджелесу. При цьому черговість проведення визначать тільки у вересні 2017 року, на 131-й сесії МОК, яка пройде в столиці Перу, Лімі.

Спочатку на проведення Олімпійських ігор в 2024 році претендували Гамбург, Будапешт, Рим, Париж і Лос-Анджелес, проте заявки підтвердили тільки два останніх міста. Гамбург і Будапешт не зробили цього через високі витрати на організацію Олімпіади.

Якщо на вересневій сесії Париж і Лос-Анджелес не зможуть домовитися з МОК про черговість проведення Олімпіади, буде обране тільки місто-господар для Олімпійських ігор 2024 року.

В кінці травня американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що літні Олімпійські ігри 2024 року можуть пройти в Парижі, а Олімпіада-2028 - у Лос-Анджелесі.

Джерело видання відзначило, що домовленості по місцях проведення Ігор майже досягнуто і все "залежить від Лос-Анджелеса і Олімпійського комітету США". За словами джерела, для влади Лос-Анджелеса проведення Олімпіади в 2028 році "фінансово доцільно і корисно".

У серпні 2016 року Reuters з посиланням на джерела в МОК повідомляло, що заявку США на проведення Олімпіади в 2024 році можуть відхилити через допінговий скандал з Росією, яким незадоволені деякі члени комітету.