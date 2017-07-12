На Вімблдоні встановлено новий рекорд

Американець Сем Куеррі вийшов до півфіналу Вімблдону, перемігши першу ракетку світу британця Енді Маррея. Вперше пробившись до півфіналу турніру "Великого шолома" з 42-ї спроби, Куеррі встановив новий рекорд

У чвертьфіналі Вімблдону американець Сем Куеррі переміг першу ракетку світу британця Енді Маррея, який переміг на турнірі минулого року - 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1. Зустріч тривала 2 години 42 хвилини.

За кількістю ейсів американець перевершив суперника більш ніж в три рази (27:8). За подвійними помилками у тенісистів рівність - 2:2. За матч Куеррі реалізував 8 брейк-пойнтів з 12, тричі віддавши сво подачу.

29-річний американець пробився в півфінал турніру "Великого шолома" з 42-ї спроби. На попередніх 41 змаганнях протягом більш ніж десяти років він вибував на більш ранніх стадіях. За цим показником Куеррі встановив рекорд Відкритої ери. Колишнє досягнення належало австралійцю Марку Вудфорду, який в 1996 році пробився в півфінал на Australian Open з 38-ї спроби.

Куеррі вдруге поспіль вибив з боротьби на Вімблдоні чинного чемпіона і першу ракетку світу. У минулому році він в третьому колі переграв серба Новака Джоковича, який приїхав в Лондон в ранзі чинного переможця всіх чотирьох турнірів "Великого шолома".

Куеррі став першим американцем в півфіналі турніру "Великого шолома" з 2009 року, коли Енді Роддік дійшов до фіналу Вімблдону. Наступного тижня він підніметься в рейтингу з 28-го рядка як мінімум на 23-й. У півфіналі суперником Куеррі буде хорват Марін Чиліч, який в п'яти сетах переміг представника Люксембургу Жиля Мюллера - 3:6, 7:6 (8:6), 7:5, 5:7, 6:1.

"У першому, другому і третьому сетах у мене були шанси. У другій партії я був попереду (4:3), але двічі віддав свою подачу. Згодом стало очевидно, що це був чи не ключовий момент матчу. Якби я довів до перемоги другий сет, цілком міг би виграти в трьох партіях. У двох останніх сетах я нічого не міг вдіяти з Семом. Він відмінно подавав, постійно атакував, грав вільно. Протягом всього турніру у мене боліло стегно. Незважаючи на це, я боровся до кінця і пишаюся цим. Шкода, що все так обернулося. На цьому Вімблдоні я міг пройти далі", - заявив Маррей.

Незважаючи на поразку, британець залишиться першою ракеткою світу за підсумками Вімблдону. У разі перемоги на турнірі його міг випередити Новак Джокович, але серб не зміг завершити чвертьфінальний матч проти Томаша Бердиха через травму ліктя. Джокович знявся з рахунком 6:7 (2:7), 0:2. У півфіналі чех зіграє зі швейцарцем Роджером Федерером, який розгромив Мілоша Раоніча з Канади - 6:4, 6:2, 7:6 (7:4).