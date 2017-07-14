Спорт

10:44 14.07.2017

В Україні створено Координаційну раду з популяризації оздоровчої рухової активності

Кабінет Міністрів України створив Координаційну раду з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності.

Згідно з постановою №489 від 12 липня, головою ради визначено віце-прем'єр-міністра, заступником - міністра молоді та спорту.

Загалом до складу ради входять 20 представників державних органів і спортивних організацій, народні депутати, представники фізкультурно-спортивних громадських організацій, молодіжних і дитячих організацій.

Координаційна рада з популяризації оздоровчої рухової активності є тимчасовим консультаційно-дорадчим органом уряду, створеним із метою формування в суспільстві умов для оздоровчої рухової активності та здорового способу життя заради формування здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності в державі.

Персональний склад ради затверджує його голова.

Організаційне забезпечення роботи ради здійснює Міністерство молоді та спорту.

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