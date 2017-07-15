Іспанка Мугуруса вперше в кар'єрі виграла "Вімблдон"

Іспанська тенісистка Гарбінє Мугуруса стала переможницею турніру серії "Великого шолома" "Вімблдон" в жіночому одиночному розряді.

У фіналі, що пройшов у суботу, вона завдала поразки представниці США Венус Вільямс, обігравши її в двох сетах 7:5, 6:0. Матч тривав 1 годину 17 хвилин

Таким чином, Г.Мугуруса вперше виграла "Вімблдон", а в фіналі турніру вона брала участь вдруге. При цьому в минулому році їй вдалося завоювати титул в іншому турнірі "Великого шолома", відкритому чемпіонаті Франції ( "Ролан Гаррос").

У першому колі "Вімблдону"-2017 іспанка здобула перемогу над російською тенісисткою Катериною Александровою - 6:2, 6:4. У другому раунді змагання вона з таким же рахунком виграла у бельгійки Яніни Вікмайер. У третьому колі Г.Мугуруса взяла верх над румункою Сораною Кирстей - 6:2, 6:2. Єдиний сет на турнірі Г.Мугуруса програла в матчі четвертого кола проти німкені Ангелік Кербер - 4:6, 6:4, 6:4. У чвертьфіналі вона перемогла росіянку Світлану Кузнєцову - 6:3, 6:4. У півфіналі вона виграла у Магдалени Рибарикової зі Словаччини - 6:1, 6:1.

Призовий фонд "Вімблдону" в 2017 році становить $ 41 млн 073,690 тисяч.