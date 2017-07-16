Спорт

10:49 16.07.2017

"Шахтар" обіграв "Динамо" в матчі за Суперкубок України

Донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 2:0 в матчі за Суперкубок України з футболу, який відбувся в Одесі в суботу.

На початку кожного з таймів відзначився аргентинський нападаючий "гірників" Факундо Феррейра.

"Шахтар" завоював Суперкубок України вдев’яте. "Динамо" 6-й раз було володарем цього трофею.

З перемогою в матчі ФК "Шахтар" привітав президент України Петро Порошенко.

"Вітаю "Шахтар" з упевненою перемогою і здобуттям Суперкубка України!" - написав П.Порошенко в офіційному акаунті в соцмережі Фейсбук в суботу ввечері. До цього ж запису прикріплено фотографії з минулого матчу.

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