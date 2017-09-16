Новачок "Барселони" забив перший гол в чемпіонаті Іспанії

"Барселона" здобула четверту перемогу поспіль на старті чемпіонату Іспанії, на виїзді перегравши "Хетафе" - 2:1. Вирішальний гол в кінці зустрічі забив новачок каталонського клубу Пауліньо

Бразильський півзахисник Пауліньо, який влітку перейшов в "Барселону" з китайського "Гуанчжоу Евергранд", приніс каталонському клубу перемогу у виїзному матчі четвертого туру чемпіонату Іспанії з "Хетафе" - 2:1. Він забив свій перший гол за "Барселону" на 84-й хвилині з передачі Ліонеля Мессі - через сім хвилин після виходу на заміну замість Івана Ракитича.

Пауліньо дебютував за "Барселону" в матчі другого туру примери з "Алавесом", замінивши Андреса Іньєсту на 88-й хвилині. У зустрічі третього туру з "Еспаньолом" (5:0) він на 73-й хвилині замінив Серхіо Бускетса. На цьому тижні в матчі Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" (3:0) бразилець вийшов на поле на 77-й хвилині, замінивши Ракитича. Перший гол у складі "Барселони" йому приніс перший же удар в створ воріт.

У матчі проти "Хетафе" каталонський клуб до середини другого тайму поступався з рахунком. На 39-й хвилині господарів вивів вперед японський півзахисник Гаку Сібасакі. Гол у відповідь на 62-й хвилині забив Денис Суарес, який скористався знижкою Роберто.

В середині першого тайму "Барселона" втратила іншого новачка команди - Умана Дембеле. 20-річний французький нападаючий на 25-й хвилині смикнув м'яз задньої поверхні стегна і був замінений на Жерара Жерара Деулофеу. Дембеле перейшов в каталонський клуб з дортмундської "Боруссії" за € 105 млн. При цьому сума угоди може збільшитися ще на € 40 млн за рахунок бонусів.

"Барселона" набрала 12 очок з 12 можливих в чемпіонаті Іспанії. 9 балів в активі "Реала Сосьєдад", який в разі перемоги на своєму полі над мадридським "Реалом" у неділю, 17 вересня, наздожене каталонський клуб за очками. По 7 балів набрали "Севілья" та "Атлетик", у яких також по грі в запасі.

За Пауліньо "Барселона" заплатила "Гуанчжоу Евергранд" € 40 млн. Раніше він виступав в Європі тільки за лондонський "Тоттенхем", в який перейшов з бразильського "Корінтіанса". В Англії Пауліньо грав з 2013 по 2015 рік. Він провів за лондонський клуб 45 матчів і забив шість голів. Влітку 2015 року "Гуанчжоу" придбав його за € 14 млн. За національну збірну Пауліньо провів 43 матчи, забивши 10 голів.