Відео

23:36 12.04.2017

Представник РФ в ООН грубить опонентам

Заступник постійного представника РФ в ООН Володимир Сафронков грубо віреагував на звинувачення в підтримці прездента Сирії Башара Асада.

У своєму спічі він звернувся до представника Великобританії в ООН Меттью Райкрофта на "ти".

"Ви злякалися, втратили сон, бо ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви боїтеся. Все робите для того, щоб взаємодія була підірвана. Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?" - сказав він Райкрофтові.

ВАЖЛИВЕ

O.Torvald представлятиме Україну на Євробаченні 2017

В Одесі вирує негода

Наслідки вибуху у Одесі (відео)

У Мережі з'явилися відео будівлі, що обрушилася в центрі Києва

Відео спецоперації СБУ у Красногорівці

ОСТАННЄ

В мережі з'явилося відео подій у Стокгольмі

Пентагон оприлюднив відео авіаудару по базі в Сирії

"Безвіз": звернення президента Порошенко

Відео. Перші кадри після вибуху в Пітерському метрі

Перший політ Ан-132

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить куклу на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА