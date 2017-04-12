Представник РФ в ООН грубить опонентам
"Смотри в глаза! Не смей оскорблять Россию больше!".— Грани.Ру (@GraniTweet) 12 апреля 2017 г.
Чуркин вам не нравился. Прислали гопника.
Представитель России в ООН. Пиздец! pic.twitter.com/fD0HYC7U6t
Заступник постійного представника РФ в ООН Володимир Сафронков грубо віреагував на звинувачення в підтримці прездента Сирії Башара Асада.
У своєму спічі він звернувся до представника Великобританії в ООН Меттью Райкрофта на "ти".
"Ви злякалися, втратили сон, бо ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви боїтеся. Все робите для того, щоб взаємодія була підірвана. Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?" - сказав він Райкрофтові.