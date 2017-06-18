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20:47 18.06.2017

Лісові пожежі в Португалії

Це найбільша трагедія в Португалії за останні роки, пов'язана з лісовими пожежами.

Число жертв пожежі досягло 62 осіб, ще 54 постраждали. Це, переважно, цивільні особи, але є серед них і вісім пожежних. Стан чотирьох з них оцінюється як серйозний, повідомила в неділю португальська телерадіокомпанія РТП.

У постраждалому районі введено режим надзвичайної ситуації.

Поліція почала розслідування, при цьому вже оголошено, що мова йде про природну катастрофу, а не про навмисний підпал.

На боротьбу з пожежею кинуто приблизно 600 пожежників і 190 одиниць спецтехніки. З Іспанії на допомогу португальським пожежникам направлені два спеціальні літаки.

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