Британія розпочинає морські випробування свого найбільшого авіаносця

Великобританія розпочинає морські випробування найбільшого в королівських Военно-морських силах авіаносця.

Про це сказано в Twitter британських ВМС, де також демонструється фото та відео виведення авіаносця "Куін Елізабет" з порту Розайт.

Авіаносець планують передати ВМС Великобританії на початку 2018 року, а повної бойової готовності він має досягти до 2020-го.

From the air - @HMSQNLZ goes to sea for the first time. Find out more: https://t.co/RxBAJDZhNg #QNLZatSea pic.twitter.com/hSrh7BSJDc