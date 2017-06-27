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08:35 27.06.2017

Британія розпочинає морські випробування свого найбільшого авіаносця

Великобританія розпочинає морські випробування найбільшого в королівських Военно-морських силах авіаносця.

Про це сказано в Twitter британських ВМС, де також демонструється фото та відео виведення авіаносця "Куін Елізабет" з порту Розайт.

Авіаносець планують передати ВМС Великобританії на початку 2018 року, а повної бойової готовності він має досягти до 2020-го.

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