Британія розпочинає морські випробування свого найбільшого авіаносця
How to move a 65,000 tonne warship... #QNLZatSea pic.twitter.com/F6WHbTcF9S— Royal Navy (@RoyalNavy) 26 июня 2017 г.
Великобританія розпочинає морські випробування найбільшого в королівських Военно-морських силах авіаносця.
Про це сказано в Twitter британських ВМС, де також демонструється фото та відео виведення авіаносця "Куін Елізабет" з порту Розайт.
Авіаносець планують передати ВМС Великобританії на початку 2018 року, а повної бойової готовності він має досягти до 2020-го.
From the air - @HMSQNLZ goes to sea for the first time. Find out more: https://t.co/RxBAJDZhNg #QNLZatSea pic.twitter.com/hSrh7BSJDc— Royal Navy (@RoyalNavy) 26 июня 2017 г.