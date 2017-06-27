Американська Торговельна Палата в Україні запрошує Вас на Щорічний Пікнік Американської торговельної палати до Дня Незалежності США, який відбудеться 1 липня о 16:00 на Арт-заводі Платформа (вул. Біломорська 1).

Приходьте насолодитися Пікніком 2017 разом з представниками української та міжнародної бізнес-спільноти, спробуйте смачні закуски та напої в американському стилі, послухайте музикальні виступи наживо, випробуйте долю під час Традиційної Великої Лотереї та візьміть участь у різноманітних тематичних активностях. І не пропустіть чудовий та енергійний виступ хедлайнера Пікніка "Воплі Відоплясова"!

Поспішайте купити свій квиток тут: https://daypicnic17.ticketforevent.com/