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14:40 27.06.2017

Щорічний Пікнік Американської торговельної палати до Дня Незалежності США

Американська Торговельна Палата в Україні запрошує Вас на Щорічний Пікнік Американської торговельної палати до Дня Незалежності США, який відбудеться 1 липня о 16:00 на Арт-заводі Платформа (вул. Біломорська 1).

Приходьте насолодитися Пікніком 2017 разом з представниками української та міжнародної бізнес-спільноти, спробуйте смачні закуски та напої в американському стилі, послухайте музикальні виступи наживо, випробуйте долю під час Традиційної Великої Лотереї та візьміть участь у різноманітних тематичних активностях. І не пропустіть чудовий та енергійний виступ хедлайнера Пікніка "Воплі Відоплясова"!

Поспішайте купити свій квиток тут: https://daypicnic17.ticketforevent.com/

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