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07:38 02.07.2017

Оркестри Нацполіції встановили рекорд України з виконання Гімну Євросоюзу

Близько 200 поліцейських з 9 музичних колективів, в рамках конкурсу поліцейських оркестрів, що проходив 1 липня в Маріїнському парку в Києві, виконали гімн Європейського Союзу, встановивши, таким чином, рекорд України як найбільш масштабне оркестрове виконання гімну ЄС, повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Диплом, що підтверджує встановлення і фіксацію рекорду, був вручений керівнику Нацполіціі Сергію Князеву.

"Поліція повинна не тільки розкривати злочини, патрулювати вулиці, а й піднімати суспільний дух. Думаю, сьогодні наші оркестри з цим завданням впоралися", - зазначив С.Князев.

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