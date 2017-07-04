Відео

20:35 04.07.2017

Нове українське кіно від Molodiya Festival (відео)

У кінотеатрі "Планета Кіно" нагородили переможців конкурсу соціальної реклами "Людина людіні", організованого Molodiya Festival. З більш ніж сотні робіт про взаємоповагу в суспільстві, знятих молодими українськими рекламістами, журі відібрало трійку кращих.

Перше місце і 50 тис. грн дісталися киянину Василю Білику за ролик "Самоповага".

 

Друге місце і 30 тис. грн вручили Андрію Лагутіну. Його ролик "Вухо" закликає прислухатися до оточуючих.

Володар "бронзи" і 20 тис. грн Орест Смілянець закликає брати "Паузу" перед тим, як давати волю негативним емоціям.

 

 

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