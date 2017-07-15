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20:20 15.07.2017

Морські гади покрили слизом трасу після ДТП - відео

Вантажівка, що перевозила кілька тонн слизових вугрів - миксин, перекинулася на трасі в штаті Орегон, повідомляє Depoe Bay Fire Dist.‏

Авто, що перевернулося, в якому знаходилося 13 контейнерів з тваринами вагою 3,4 тонн, пошкодило кілька автомобілів, а огидного виду тварини вивалилися на трасу. Пожежні намагалися змити їх водою, але зробили тільки гірше: дорожнє полотно і машини покрилися густим шаром слизу, яку міксини виділяють при стресі.

Всі міксини, що випали на дорогу,загинули. Трасу, на якій через інцидент зіткнулися чотири автомобілі, довелося перекрити на кілька годин. Один з водіїв незначно постраждав.

Як відзначили в місцевій поліції, тварини повинні були відправитися в Південну Корею, де міксини вважаються делікатесом.

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