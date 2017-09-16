Близько 150 активістів зібралися біля Одеської міськради, вимагаючи зустрічі з мером після загибелі дітей в дитячому таборі "Вікторія"(відео)

Близько 150 активістів ряду проукраїнських організацій зібралися під будівлею Одеської міськради в суботу, вимагаючи зустрічі з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Свої вимоги вони мотивують трагедією в дитячому таборі "Вікторія", в якому під час пожежі загинули двоє дітей, і ще одна дівчинка вважається зниклою.

Активісти почали збиратися під міськрадою близько 18.00, але близько двох годин чиновники мерії їх ігнорували. За дві години між активістами і охороняючими Одеську міськраду правоохоронцями сталося кілька бійок, в т.ч. одна сильна, під час якої було застосовано сльозогінний газ.

Після цього між віце-мером Одеси Андрієм Котляром і начальником Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитром Головіним з одного боку і активістами з іншого почалися переговори, в яких знову були озвучені вимоги активістів побачити Г.Труханова.

Наразі, однак, не відомо, чи з'явиться мер. Поліція офіційно також ситуацію не коментує.

Як повідомлялося, пожежа в таборі "Вікторія" виникла близько 23.30 п'ятниці. Вогонь повністю знищив двоповерховий дерев'яний будинок, в якому на момент пожежі перебували 42 дитини. Після гасіння пожежі рятувальники виявили обгорілі останки двох дітей. Ще одну дівчинку шукають як на місці пожежі, так і в околицях табору, куди вона, імовірно, могла втекти, злякавшись. Також двоє дітей 2006 р.н. були госпіталізовані.

Близько 17.00 поліція повідомила, що на місці пожежі знайдено останки ще однієї людини. Але чи належать вони третій дівчинці, поки не відомо.

За фактом пожежі і загибелі дітей поліція почала кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Прес-служба Одеської міськради повідомила, що директор табору і його заступник, який відповідав за пожежну безпеку, відсторонені від виконання обов'язків. Разом з ними під аналогічну санкцію потрапив глава Київської районної адміністрації Володимир Сушков. Крім того, директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Глава Одеської ОДА в зв'язку з трагедією оголосив 16 і 17 вересня днем ​​трауру в Одеській області.

Табір "Вікторія" - муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тис. дітей, в т.ч. діти з багатодітних та малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

У травні ц.р. президент України Петро Порошенко зустрічався в таборі з дітьми.