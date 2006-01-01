Газ, що постачається мешканцям Харківської області, відповідає держстандартам
Виробники алкоголю: підвищення цін "Укрспиртом" погрожує українцям безробіттям та смертельними отруєннями
У 2016 році фахівці "Миколаївгазу" усунули майже 15 тис. витоків газу
Відео з місця аварії вантажного літака Boeing
Зубко: Ми запустимо Фонд енергоефективності з 1 квітня
Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері
Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу
Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща
В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів
До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Запуск курсів з футболу від тренерів Real Madrid Foundation в Україні"
Тука виступає за зміну системи верифікації переселенців
Мінекономрозвитку лідирує в рейтингу міністерств-реформаторів в Україні - моніторинг
Новий раунд переговорів України з Туреччиною щодо підписання угоди про ЗВТ відбудеться навесні - МЕРТ
Фармвиробники занепокоєні можливістю відсутності препаратів за програмою реімбурсації
Найбільш упізнаваними політиками на Донбасі експерти називають Жебрівського та Шахова, вважають перспективними Гарбуза та Герасимова - опитування
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