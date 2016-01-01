Інтерфакс-Україна

Скайп-конференція щодо звільнення заручників відбудеться 18 січня

Проект пенсійної реформи передбачає скасування надбавок, заборону поєднувати пенсію і роботу і введення можливості "покупки" стажу 15:47

Кабмін розглядає можливість зменшення соцнорми споживання газу до 4 куб. м на 1 кв. м в 2019 р. 15:39

Порошенко доручив МЗС передати позов до суду ООН в Гаазі стосовно порушення Москвою конвенцій щодо фінансування тероризму та расової дискримінації 14:56

ОСТАННІ НОВИНИ

Один український військовий поранений у зоні АТО в понеділок, до 18:00 зафіксовано 17 обстрілів 18:46

ЄК виділила Україні EUR3 млн на приведення системи сертифікації продукції української авіагалузі у відповідність з евронормами 18:35

Чергова зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 1 лютого в Мінську 18:20

Зайдік має намір зустрінеться з Курцем у Києві 18:19

Київ наполягає на пріоритетності розгляду питання відкриття КПВВ на Донбасі, зокрема ОБСЄ 17:39

Представників МКЧХ і далі не пускають до українських заручників - І. Геращенко 17:37

Бойовики продовжують блокувати звільнення заручників 17:35

Суд Англії розпочне розгляд позову РФ проти України щодо боргу на $3 млрд у вівторок о 12:30 кв 16:59

Голова ОБСЄ Курц 16-17 січня відвідає Україну з робочим візитом 16:53

Власники ПК-Банку вирішили ліквідувати фінустанову 16:41

ПОДІЇ

Порошенко поїде в Давос, але не братиме участі в "українському сніданку" Пінчука

Гройсман відвідає Чернігівську область 17 січня

ФДМ України прийняв рішення щодо приватизації ПАТ "Аграрний фонд" і ДПЗКУ

МЗС України найближчим часом передасть до Міжнародного суду позов за порушення Росією конвенцій ООН

НБУ монетизував ще 1,4 млрд грн ОВДП у власності Приватбанку

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві надалі знижується

Кілька правозахисних організацій створили коаліцію "Проти катувань" і мають намір відвідати всі виправні установи України

НБУ на аукціоні в понеділок продав $38,7 млн за курсом до 27,7 грн/$1

ПОЛІТИКА

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні й уникнути відповідальності за дії на Донбасі - Порошенко

Санкції проти РФ мають зберігатися до виконання Мінських домовленостей і повернення Криму - Байден

Реалізація політичної частини Мінських угод можлива лише після виконання РФ своїх зобов'язань із безпеки - Байден

Україна завжди цінуватиме допомогу Байдена - Яценюк

Кабмін затвердив план основних заходів цивільного захисту-2017

Байден закликав українців боротися з корупцією: це питання національної безпеки

ВР у четвер має намір розглянути законопроект про Конституційний Суд

Байден сподівається, що наступна адміністрація Білого дому буде прибічницею України

СПОРТ

Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

"Динамо" (Київ) відкликало позов до НБУ

Українські гросмейстери Ганна Музичук Василь Іванчук – чемпіони світу зі швидких шахів

"Динамо" (Київ) через суд вимагає від НБУ скасувати рішення про списання коштів у Приватбанку

ФІФА визнала наставника "Лестера" Раньєрі найкращим тренером 2016 року

Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінспорту керівника ВЦА Комінтернового Немчинова

Легкоатлетом року в Україні знову став призер Олімпіади Бондаренко, тренером - його батько

Селезньов перейшов із "Шахтаря" в турецький "Карабюкспор"

ПРЕС-РЕЛІЗИ

Впродовж 2016 року "Чернігівгаз" безкоштовно повірив понад 35 тис лічильників газу

ПАТ "Вінницягаз" нагадує споживачам про небезпеку отруєння чадним газом взимку

Модернізація мережі Ощадбанку триває – відкрито 500 відділень нового формату

ВІДЕО

Відео з місця аварії вантажного літака Boeing

ІНТЕРВ'Ю

Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері

Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу

Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща

В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів

В.Омелян: Я проти підвищення залізничних тарифів до очищення "Укрзалізниці"

АНОНСИ

12:00 17.01 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Катастрофа у вітчизняній медицині. Хто винен?"

11:00 19.01 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Добровольці оприлюднять докази причетності керівництва Національної поліції України до замовних злочинів і корупції"

12:00 20.01 2017

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Agenda-2017: Трамп, світ, Україна"

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

16:01 16.01 2017

Кілька правозахисних організацій створили коаліцію "Проти катувань" і мають намір відвідати всі виправні установи України

13:34 11.01 2017

Екологи сподіваються на розгляд у ВР законопроекту про охорону первісних лісів Карпат у січні

13:26 11.01 2017

Українські екологи чекають на розширення об'єкта ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат" цього року

18:21 27.12 2016

Екологи ініціюють кампанію протесту проти будівництва Канівської ГАЕС

15:42 23.12 2016

Наливайченко просить НАБУ і ФБР США розслідувати факти корупції в Раді за заявами Онищенка

Інтерфакс-Україна
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