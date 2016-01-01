Інтерфакс-Україна

У чотирьох областях України зберігається обмеження на авторух, заторів немає

За минулу добу режим тиші в зоні АТО порушували 72 рази 12:16

"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власному авто 12:20

Через погоду без світла залишилися понад 70 населених пунктів 11:45

ОСТАННІ НОВИНИ

У Нідерландах затримали журналіста, який намагався провезти уламки з МН17 17:08

Співпраця з РФ є важливою для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо України та Грузії 16:16

Київ засудив нещодавні теракти в Єгипті, Ізраїлі, Іраку і Туреччині 15:36

У Хмельницькій та Миколаївській областях ускладнено проїзд дорогами місцевого значення 15:34

В Україні у вівторок утримається помірно морозна погода, місцями невеликий сніг 14:59

В аеропорту "Харків" затримано громадянина Ізраїлю, якого розшукує Інтерпол за шахрайство 14:58

П'ятеро українських військових поранені в зоні АТО за добу 13:35

Одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали під час робіт з розчищення від снігу доріг Одеської області 13:20

Через негоду на дорогах України за добу загинули 8 і дістали травм 45 осіб 13:12

Заборону на рух дорогами загального користування в Одеській області продовжено, їх розчищення триває 13:03

ПОДІЇ

Троє військовослужбовців не повернулися в підрозділ у зоні АТО

Бойовики за добу 51 раз обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

Шестеро українських військових поранені в зоні АТО за добу

Троє людей постраждали внаслідок вибуху газу в квартирі у Сумах

Другий теракт за день стався в Багдаді, його жертвами стали семеро людей

ДСНС попереджає про хуртовини в Карпатах та Хмельницькій області 8-9 січня

Дорожні служби забезпечили проїзд низкою доріг в Одеській області, але загальна заборона на рух транспорту в регіоні поки що залишається

П'ятеро людей загинули і 45 постраждали на дорогах України на Різдво

ПОЛІТИКА

Керрі вважає російські хакерські атаки серйозною проблемою і впевнений, що Обама правильно на них відреагував

Глава ЦРУ звинуватив Росію в спробах впливати на вибори в країнах Європи

Американські сенатори готують нові санкції проти РФ

Американські сенатори і конгресмени офіційно затвердили Трампа та Пенса на посадах обраного президента і віце-президента США

Фонд "Відродження" не поділяє тез Пінчука, але продовжує виконувати зобов'язання у спільних проектах

В АП відповіли Пінчуку: Україна не відмовиться від інтеграції з ЄС і НАТО, Кримом торгувати не буде

Фріз готова влаштувати візит Ле Пен до України, зокрема до зони АТО

Звіт ОБСЄ про вибори до РФ може бути розцінений як спроба легалізувати анексію Криму – Гопко

СПОРТ

Українські гросмейстери Ганна Музичук Василь Іванчук – чемпіони світу зі швидких шахів

Селезньов перейшов із "Шахтаря" в турецький "Карабюкспор"

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у важкій вазі

Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінспорту керівника ВЦА Комінтернового Немчинова

Легкоатлетом року в Україні знову став призер Олімпіади Бондаренко, тренером - його батько

Жданов розраховує на 300 млн грн із Фонду регіонального розвитку для спортивної інфраструктури

Оклад спортсменів і тренерів із 2017 року буде 8-12 тис. грн - Жданов

Чемпіонат світу-2017 з бобслею перенесли із Сочі через допінговий скандал

ПРЕС-РЕЛІЗИ

За рік аварійна служба "Закарпатгазу" відреагувала майже на 10,5 тисяч заявок споживачів

У 2016 році контакт-центр ПАТ "Дніпрогаз" опрацював понад 335 тис. звернень споживачів

На Франківщині відкрито другий сучасний центр обслуговування клієнтів

ВІДЕО

Казанський водій роз'їжджає по терміналу аеропорту

ІНТЕРВ'Ю

Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері

Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу

Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща

В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів

В.Омелян: Я проти підвищення залізничних тарифів до очищення "Укрзалізниці"

АНОНСИ

10:00 11.01 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему: "Підбиття підсумків 2016 року: що було зроблено для охорони лісів в Україні; план дій на 2017 рік"

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

18:21 27.12 2016

Екологи ініціюють кампанію протесту проти будівництва Канівської ГАЕС

15:42 23.12 2016

Наливайченко просить НАБУ і ФБР США розслідувати факти корупції в Раді за заявами Онищенка

15:37 23.12 2016

Більшість українців незадоволені діяльністю влади та опозиції – опитування

15:30 23.12 2016

Українці вважають найбільшими досягненнями року перемогу Джамали на "Євробаченні" і виступ параолімпійців, невдачами – ситуацію із цінами, тарифами, курсом і боротьбою з корупцією

15:24 23.12 2016

Лідер руху "Справедливість" Наливайченко представив платформу боротьби з корупцією в Україні

Інтерфакс-Україна
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