У 2016 році фахівці "Миколаївгазу" усунули майже 15 тис. витоків газу
Природний газ, який постачається в оселі криворіжців відповідає державним стандартам
Контакт-центр "Київоблгазу" опрацював біля 900 тисяч звернень споживачів
Відео з місця аварії вантажного літака Boeing
Зубко: Ми запустимо Фонд енергоефективності з 1 квітня
Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері
Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу
Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща
В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів
До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чим нам запам'ятався 2016 у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"
Фармвиробники занепокоєні можливістю відсутності препаратів за програмою реімбурсації
Найбільш упізнаваними політиками на Донбасі експерти називають Жебрівського та Шахова, вважають перспективними Гарбуза та Герасимова - опитування
Екс-бійці "Миротворця" створюють рух із очищення Нацполіції
Українські медзаклади відмовляються від закуплених Crown Agents препаратів із дитячої онкології
Кілька правозахисних організацій створили коаліцію "Проти катувань" і мають намір відвідати всі виправні установи України
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