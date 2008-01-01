Інтерфакс-Україна

Повна відповідальність за обстріл житлових кварталів і загибель жителів Авдіївки лежить на Росії та її бойовиках

Бойові дії на Донбасі розгорнулися вздовж усієї лінії фронту 15:57

За минулу добу зафіксовано максимальні обстріли бойовиками українських позицій за рік 14:35

Питання введення воєнного стану через ескалацію ситуації на Донбасі наразі не обговорюється 13:57

ОСТАННІ НОВИНИ

"ЛУКОЙЛ" продає "Карпатнафтохім" 20:13

СБУ оприлюднила телефонні розмови представників "ДНР", які підтверджують обстріли українських територій із житлових кварталів Донецька 19:47

Хірурги в Дніпрі прооперували пораненого в Авдіївці британського фотографа, є надія на відновлення зору 19:32

Лутковська і Москалькова обговорили ситуацію щодо заарештованого в Криму адвоката Курбедінова та його підзахисних 18:56

Двоє українських військових загинуло, п'ять поранені в зоні АТО від початку доби 18:31

"Нафтогаз" у 2016 р. закуповував газ у 15 європейських постачальників 18:23

Поранений на Світлодарській дузі військовий ЗСУ та дівчина-медик загинули внаслідок обстрілу бойовиками "швидкої" з "Граду" 18:16

НБУ допускає прискорення зростання безробіття після підвищення мінімальної заробітної плати 18:13

Продаж активів неплатоспроможних банків із 1 лютого повністю переведено на систему "ProZorro.Продажі" 17:56

Зозуля: Ультрас "Райо Вальєкано" називають мене фашистом за підтримку української армії 17:40

ПОДІЇ

Україна виступає за припинення вогню на Донбасі - Порошенко

Скоординовані дії влади та військових не дозволили РФ дестабілізувати ситуацію в Авдіївці та на всій лінії фронту - Порошенко

Задокументовані пошкодження в Авдіївці можна буде долучити до справи проти РФ у міжнародному трибуналі

Помер мер Луцька

Пожежники ліквідували пожежу на складі ПММ у Києві

Київська влада впроваджує 8 програм для зниження вартості послуг ЖКГ

Український бізнес почав більше скаржитися на органи місцевого самоврядування

В Авдіївці відновили навчання дві школи, працюють на генераторах

ПОЛІТИКА

Західні партнери чітко підтримали позицію України не обговорювати її без участі Києва

Київ погоджує з адміністрацією Трампа можливі терміни візиту Порошенка до Вашингтона

Терміни проведення зустрічі в "Нормандському форматі" можна обговорювати лише після припинення вогню на Донбасі

РФ має припинити постачання техніки та зброї сепаратистам на Донбасі - посол Великої Британії в Україні

Климпуш-Цинцадзе про референдум щодо НАТО: Ми отримали б позитивний результат

Навіть чутки про послаблення санкцій Заходу проти РФ розпалюють апетити Кремля та призводять до ескалації на Донбасі

Радбез ООН прийме заяву щодо ситуації в Україні з урахуванням підсумків минулих дебатів

Візит Гройсмана до Ізраїлю відбудеться найближчим часом, точна дата узгоджується

СПОРТ

ФФУ звернеться до ФІФА та іспанської федерації для вирішення ситуації навколо Зозулі

Фонд мадридського "Реала" проведе курси для дітей у Києві в квітні

Українка Юлія Джима взяла "срібло" в перегонах переслідування на ЧЄ з біатлону

ФК "Шахтар" підписав договір до кінця 2017 р. зі стадіоном "Металіст" щодо проведення всіх домашніх матчів у Харкові

Футбольний клуб "Суми" фінансуватимуть інвестори з Китаю

Болта позбавили "золота" естафети Олімпіади-2008

Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

"Динамо" (Київ) відкликало позов до НБУ

ПРЕС-РЕЛІЗИ

Новий семестр в мережі шкіл английської та німецької Greenwich

Якість газу від "Дніпрогазу" майже на 8% перевищує вимоги держстандарту

Борги волинян за газ склали майже 100 млн гривень

ВІДЕО

Відверта розмова Лукашенко. Конфлікт Білорусь\РФ

ІНТЕРВ'Ю

Зубко: Ми запустимо Фонд енергоефективності з 1 квітня

Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері

Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу

Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща

В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів

АНОНСИ

14:00 06.02 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" за результатами дослідження КВУ на тему "Рейтинг діяльності голів ОДА за 2016 рік"

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

16:53 02.02 2017

Приватбанк сконцентрується на роботі з фізособами, малим та середнім бізнесом

19:10 01.02 2017

Фонд мадридського "Реала" проведе курси для дітей у Києві в квітні

12:39 27.01 2017

Тука виступає за зміну системи верифікації переселенців

18:29 26.01 2017

Мінекономрозвитку лідирує в рейтингу міністерств-реформаторів в Україні - моніторинг

16:54 26.01 2017

Новий раунд переговорів України з Туреччиною щодо підписання угоди про ЗВТ відбудеться навесні - МЕРТ

Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА