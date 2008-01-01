Новий семестр в мережі шкіл английської та німецької Greenwich
Якість газу від "Дніпрогазу" майже на 8% перевищує вимоги держстандарту
Борги волинян за газ склали майже 100 млн гривень
Відверта розмова Лукашенко. Конфлікт Білорусь\РФ
Зубко: Ми запустимо Фонд енергоефективності з 1 квітня
Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері
Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу
Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща
В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів
До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" за результатами дослідження КВУ на тему "Рейтинг діяльності голів ОДА за 2016 рік"
Приватбанк сконцентрується на роботі з фізособами, малим та середнім бізнесом
Фонд мадридського "Реала" проведе курси для дітей у Києві в квітні
Тука виступає за зміну системи верифікації переселенців
Мінекономрозвитку лідирує в рейтингу міністерств-реформаторів в Україні - моніторинг
Новий раунд переговорів України з Туреччиною щодо підписання угоди про ЗВТ відбудеться навесні - МЕРТ
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