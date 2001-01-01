Інтерфакс-Україна

СБУ у Києві запобігла замаху на життя нардепа, затримано двох осіб, до замаху причетні спецслужби РФ

Трамп вступив на посаду президента США 19:06

Церемонія інавгурації 45-го президента США проходить у Вашингтоні 18:42

Бальчун заявляє про саботаж та блокування його дій із боку Мінінфраструктури 18:12

ОСТАННІ НОВИНИ

"Укроборонпром" планує розширення співпраці з Великою Британією в програмі імпортозаміщення 21:14

Експертиза підтвердила, що виявлені в "Жулянах" комплектуючі належать ПТРК "Фагот" 15:08

У СБУ немає інформації про загрозу життю іншим народним депутатам 14:52

У Києві вартість проїзду у приватних маршрутках збільшена на 1 грн, у комунальному транспорті – залишилася колишньою 14:51

Льовочкін: Заради миру в Україні потрібно встановлювати якомога більше контактів з адміністрацією Трампа 14:29

Рубан заявив, що зустріч Савченко с Захарченком і Плотницьким організував він 14:11

Російські військові, знаючи про візит Гуга, спеціально встановили додаткові пости і помилкові знаки про мінування 12:58

Київська ОДА вимагає від перевізників обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду в маршрутках 12:57

Групу нелегалів із В'єтнаму і їхнього провідника затримано на кордоні з Росією 12:56

У Дніпровському районі Києва застрелили адвоката 12:18

ПОДІЇ

Один військовий загинув у зоні АТО в п'ятницю, бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

Інспекція Ростовської області засвідчила, що РФ порушила Віденський документ про заходи зміцнення довіри та безпеки

Омелян: Передання "Укрзалізниці" в управління уряду – це питання її реформи

Київ закликає міжнародних партнерів до впливу на РФ для припинення переслідування журналіста Семени - речник МЗС

ПриватБанк спростовує наявність зобов'язань перед тримачами євробондів і можливість арешту його коррахунків

НАБУ вважає неприпустимим політичний тиск на НБУ

Голови найбільших компаній світу застерігають Трампа від протекціонізму

Низка закуплених міжнародними організаціями препаратів була некоректна розподілена клінікою "Охматдит", що їх отримала

ПОЛІТИКА

Порошенко і Трамп можуть зустрітися наприкінці лютого

Президент США Дональд Трамп обіцяє повернути владу народу, а Америці колишню велич

Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента США - Порошенко

Порошенко привітав Трампа з інавгурацією і побажав успіхів для здійснення благородних цілей

Група депутатів із різних фракцій просить НАЗК перевірити відомості про канікули Ляшка в Таїланді

Велика Британія зацікавлена в нарощуванні рівня військово-технічної співпраці з Україною

Нардеп Ар'єв, який поширив фейк про нібито плани Тимошенко їхати на інавгурацію Трампа, має вибачитися – "Батьківщина"

Тарута: Світ на Україну дивився з надією, але влада її не виправдали

СПОРТ

Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

"Динамо" (Київ) відкликало позов до НБУ

Українські гросмейстери Ганна Музичук Василь Іванчук – чемпіони світу зі швидких шахів

"Динамо" (Київ) через суд вимагає від НБУ скасувати рішення про списання коштів у Приватбанку

ФІФА визнала наставника "Лестера" Раньєрі найкращим тренером 2016 року

Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінспорту керівника ВЦА Комінтернового Немчинова

Легкоатлетом року в Україні знову став призер Олімпіади Бондаренко, тренером - його батько

Селезньов перейшов із "Шахтаря" в турецький "Карабюкспор"

ПРЕС-РЕЛІЗИ

"Харківміськгаз" повідомляє: через відсутність підтвердженого обсягу газу в тепловиків, мешканці Харкова можуть залишитись без опалення

Борги за газ мешканців Івано-Франківщини зросли вдвічі

Контакт-центр "Волиньгазу" за рік прийняв 330 тисяч звернень від волинян

ВІДЕО

Відео з місця аварії вантажного літака Boeing

ІНТЕРВ'Ю

Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері

Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу

Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща

В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів

В.Омелян: Я проти підвищення залізничних тарифів до очищення "Укрзалізниці"

АНОНСИ

11:00 23.01 2017

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Політичні лідери українського Донбасу"

12:30 23.01 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Затримання Гії Церцвадзе і питання легалізації іноземних добровольців в Україні"

11:00 26.01 2017

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація інвестиційного потенціалу міста Миколаїв"

14:00 26.01 2017

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "700 днів моніторингу реформ в Україні: рейтинг міністерств"

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

14:00 19.01 2017

Екс-бійці "Миротворця" створюють рух із очищення Нацполіції

19:06 17.01 2017

Українські медзаклади відмовляються від закуплених Crown Agents препаратів із дитячої онкології

16:01 16.01 2017

Кілька правозахисних організацій створили коаліцію "Проти катувань" і мають намір відвідати всі виправні установи України

13:34 11.01 2017

Екологи сподіваються на розгляд у ВР законопроекту про охорону первісних лісів Карпат у січні

13:26 11.01 2017

Українські екологи чекають на розширення об'єкта ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат" цього року

Інтерфакс-Україна
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