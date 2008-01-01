Укртатнафта виставить понад 5 тис. тонн бензину на УЕБ
В 2016 році на Чернігівщині споживання газу зросло на 7%
Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" оголошує про відкриття кількох вакансій
Протести біля головного офісу Ощадбанку РФ
Зубко: Ми запустимо Фонд енергоефективності з 1 квітня
Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері
Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу
Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща
В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів
До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" голови правління ПриватБанку О.Шлапака
До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Цинічне виправдання Вінницьким міським судом вбивці двох юнаків"
До відома: про спільний брифінг у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" та депутатів Верховної Ради України
Фонд мадридського "Реала" проведе курси для дітей у Києві в квітні
Тука виступає за зміну системи верифікації переселенців
Мінекономрозвитку лідирує в рейтингу міністерств-реформаторів в Україні - моніторинг
Новий раунд переговорів України з Туреччиною щодо підписання угоди про ЗВТ відбудеться навесні - МЕРТ
Фармвиробники занепокоєні можливістю відсутності препаратів за програмою реімбурсації
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ: