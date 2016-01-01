Інтерфакс-Україна

Українська IT-команда очолила світовий рейтинг "білих" хакерів

Українсько-польські відносини залежать від скасування заборони на в'їзд меру Перемишля 09:49

"Автомобільні дороги України" попереджають про погіршення погодних умов 21:20

НАБУ затримало в. о. голови правління ОГХК 19:12

ОСТАННІ НОВИНИ

Рада може виділити день для розгляду низки законів з енергоефективності – Зубко 14:38

Росія щомісяця відправлятиме гумконвої на Донбас 14:32

НБУ підвищив прогноз інфляції на 2017 р. до 9,1% 14:29

У вбивствах Нігояна, Жизневського і Сеника підозрюють правоохоронців 14:28

Глава НБУ заперечує збиток від "дочок" банків РФ в Україні та відзначає падіння їхньої частки на ринку 14:24

МОЗ відправив перших у 2017 році пацієнтів на лікування за кордон 14:15

В Україні у п'ятницю морози ослабнуть, у більшості областей випаде сніг 14:13

Прокуратура порушила справу за фактом блокування залізниці в Луганській області 13:56

ПриватБанк в повному обсязі відновив рахунки американської корпорації Cargill 13:30

ЄІБ може надати Львову EUR35 млн для вирішення проблеми Грибовицького звалища 13:17

ПОДІЇ

Ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна та зупинили поїзд, що рухався на окуповану територію

Понад 230 осіб загинули з початку року у пожежах в Україні

Київ вимагає від РФ терміново звільнити журналіста Сущенка

Прокуратура Полтавщини припинила незаконне надання нафтогазоносних надр приватній структурі

На Харківщині під вагою снігу обвалився дах шкільної котельні, заняття припинені

Укрхімтрансаміак хоче законсервувати українську частину аміакопроводу з-за суперечки з Тольяттіазот

Україна збільшила відбір газу зі сховищ на 42% у зв'язку з похолоданням

В чергах на кордоні з Польщею перебувають 400 автомобілів

ПОЛІТИКА

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України

Україна переможе політико-дипломатичним шляхом - Порошенко

Порошенко закликав парламент Фінляндії сприяти звільненню українських заручників і визнати голодомор геноцидом

Кабмін схвалив проект меморандуму з Австрією про працевлаштування членів сімей дипломатів

Українська делегація в ПАРЄ потроїть свої зусилля, щоб донести інформацію про ситуацію з безпекою в центрі Європи

Суспільне ТБ розпочне мовлення восени, сподівається Сюмар

ЦВК призначила вибори в 40 об'єднаних громадах на 30 квітня

Кабмін 25 січня затвердить стратегію реформування ДСНС і законопроект про аудиторську діяльність

СПОРТ

Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

"Динамо" (Київ) відкликало позов до НБУ

Українські гросмейстери Ганна Музичук Василь Іванчук – чемпіони світу зі швидких шахів

Футбольний клуб "Суми" фінансуватимуть інвестори з Китаю

Болта позбавили "золота" естафети Олімпіади-2008

"Динамо" (Київ) через суд вимагає від НБУ скасувати рішення про списання коштів у Приватбанку

ФІФА визнала наставника "Лестера" Раньєрі найкращим тренером 2016 року

Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінспорту керівника ВЦА Комінтернового Немчинова

ПРЕС-РЕЛІЗИ

У 2016 році фахівці "Миколаївгазу" усунули майже 15 тис. витоків газу

Природний газ, який постачається в оселі криворіжців відповідає державним стандартам

Контакт-центр "Київоблгазу" опрацював біля 900 тисяч звернень споживачів

ВІДЕО

Відео з місця аварії вантажного літака Boeing

ІНТЕРВ'Ю

Зубко: Ми запустимо Фонд енергоефективності з 1 квітня

Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері

Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу

Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща

В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів

АНОНСИ

11:00 27.01 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чим нам запам'ятався 2016 у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

16:38 24.01 2017

Фармвиробники занепокоєні можливістю відсутності препаратів за програмою реімбурсації

13:43 23.01 2017

Найбільш упізнаваними політиками на Донбасі експерти називають Жебрівського та Шахова, вважають перспективними Гарбуза та Герасимова - опитування

14:00 19.01 2017

Екс-бійці "Миротворця" створюють рух із очищення Нацполіції

19:06 17.01 2017

Українські медзаклади відмовляються від закуплених Crown Agents препаратів із дитячої онкології

16:01 16.01 2017

Кілька правозахисних організацій створили коаліцію "Проти катувань" і мають намір відвідати всі виправні установи України

Інтерфакс-Україна
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