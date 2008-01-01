Інтерфакс-Україна

ТКГ закликає до негайного повного припинення вогню і відведення важкого озброєння на Донбасі до 5 лютого

Транспортний літак ВМС ЗСУ обстріляли в районі Одеського газового родовища із захоплених раніше РФ бурових вишок 17:14

Бойовики відкрили вогонь по енергетикам і піротехнікам ДСНС в Авдіївці 15:51

Російська сторона СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню для проведення ремонту інфраструктури в Авдіївці 12:32

ОСТАННІ НОВИНИ

Фонд мадридського "Реала" проведе курси для дітей у Києві в квітні 19:11

Ремонтні роботи ЛЕП в Авдіївці продовжаться 2 лютого в разі додержання режиму тиші 19:07

Держбюджет-2017 у січні за відсутності відшкодування ПДВ було перевиконано на 38,7% 18:58

Порошенко і Нетаньяху домовилися про активізацію співробітництва в економіці та візит Гройсмана до Ізраїлю 18:55

ТКГ збереться на наступне засідання 15 лютого – Зайдік 18:31

Фракція "БПП" закликає Раду та правоохоронні органи надати належну оцінку висловлюванням нардепа Шуфрича про Авдіївку 18:29

Сторони конфлікту на Донбасі домовилися обмінятися списками полонених, триває їх верифікація 18:13

Жодних санкцій для порушників режиму припинення вогню на Донбасі не передбачено - Зайдік 18:11

ТКГ закликала до відведення озброєння до лінії, позначеної меморандумом від 19 вересня 2014 року 18:10

Відповідальною за обстріл Авдіївки і порушення Мінських угод є виключно РФ – нардеп Фріз 17:38

ПОДІЇ

Турчинов доручив військовим на передовій в Авдіївській промзоні підготувати оперативні плани на випадок наступу ворога

В Авдіївці в середу загинув один і поранено двох мирних жителів, житло вдається прогрівати до 12-15 градусів

Євросоюз вжив необхідних заходів, щоб скоротити залежність від російського газу

З Авдіївки евакуйовано 132 жителів

Запоріжжя відправить в Авдіївку ввечері 2 тонни продуктів харчування і готове прийняти переселенців

Контактна група з Донбасу підготувала документ про припинення вогню на лінії зіткнення

Кабмін затвердив концепцію розвитку Нацгвардії до 2020 зі створенням електронної бази даних кадрів

"Центренерго" розглядає можливість укладення довгострокових контрактів на постачання вугілля з ПАР

ПОЛІТИКА

Законопроект про Антикорупційний суд зареєстровано у Раді

Україна визначила головні пріоритети на час головування в Радбезі ООН

Україна в ООН використовуватиме кожну можливість для захисту від агресії РФ

Порошенко запросив президента Румунії до участі у засіданні спільної президентської комісії у 2017 р.

Кабмін схвалив законопроект про ліквідацію відомств, створених органами влади Криму

У Раді зареєстровано проект постанови про звільнення В'ятровича

Загострення на Донбасі - привід для якнайшвидшого налагодження діалогу РФ та США, зокрема щодо України - Пєсков

Радбез ООН у четвер обговорить загострення ситуації на сході України

СПОРТ

Українка Юлія Джима взяла "срібло" в перегонах переслідування на ЧЄ з біатлону

Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

"Динамо" (Київ) відкликало позов до НБУ

ФК "Шахтар" підписав договір до кінця 2017 р. зі стадіоном "Металіст" щодо проведення всіх домашніх матчів у Харкові

Футбольний клуб "Суми" фінансуватимуть інвестори з Китаю

Болта позбавили "золота" естафети Олімпіади-2008

"Динамо" (Київ) через суд вимагає від НБУ скасувати рішення про списання коштів у Приватбанку

ФІФА визнала наставника "Лестера" Раньєрі найкращим тренером 2016 року

ПРЕС-РЕЛІЗИ

Укртатнафта виставить понад 5 тис. тонн бензину на УЕБ

В 2016 році на Чернігівщині споживання газу зросло на 7%

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" оголошує про відкриття кількох вакансій

ВІДЕО

Протести біля головного офісу Ощадбанку РФ

ІНТЕРВ'Ю

Зубко: Ми запустимо Фонд енергоефективності з 1 квітня

Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері

Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу

Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща

В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів

АНОНСИ

11:30 02.02 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" голови правління ПриватБанку О.Шлапака

14:00 02.02 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Цинічне виправдання Вінницьким міським судом вбивці двох юнаків"

12:30 03.02 2017

До відома: про спільний брифінг у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" та депутатів Верховної Ради України

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

19:10 01.02 2017

Фонд мадридського "Реала" проведе курси для дітей у Києві в квітні

12:39 27.01 2017

Тука виступає за зміну системи верифікації переселенців

18:29 26.01 2017

Мінекономрозвитку лідирує в рейтингу міністерств-реформаторів в Україні - моніторинг

16:54 26.01 2017

Новий раунд переговорів України з Туреччиною щодо підписання угоди про ЗВТ відбудеться навесні - МЕРТ

16:38 24.01 2017

Фармвиробники занепокоєні можливістю відсутності препаратів за програмою реімбурсації

Інтерфакс-Україна
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