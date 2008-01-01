Інтерфакс-Україна

Відновлення лінії енергопостачання Авдіївки завершено – доповідь Зубка президенту

Бойовики обстріляли українських електриків, що відновлюють електропостачання Авдіївки 16:34

Троє українських військових загинули, восьмеро поранені у зоні АТО за добу 13:33

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в Україні 12:49

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Клімкін: РФ не демонструє готовності виправити те, що вона накоїла, сенсу в пом'якшення санкцій немає 18:14

ЄС планує продовжити санкції проти осіб, підозрюваних у дестабілізації ситуації в Україні 15:30

В аваріях за минулу добу загинуло 9 осіб - Нацполіція 15:29

На початку тижня на сході України значно похолодає і припиняться снігопади - Гідрометцентр 15:27

Двоє українських військових отримали поранення в суботу в Авдіївці, загиблих немає – Мотузяник 15:27

В Авдіївці в суботу було пошкоджено 22 будинки і 2 автомобілі - Мотузяник 15:26

СММ ОБСЄ констатувала порушення режиму припинення вогню на Донбасі 16:57

Начальника Генштабу ЗСУ запросили відвідати Кувейт 16:24

Українські лікарі зберегли зір британському фотожурналісту, пораненому в Авдіївці 16:21

Військові відзначають стабілізацію ситуації з безпекою в Авдіївці 15:42

ПОДІЇ

ДСНС попереджає про ризик підтоплення талими водами ділянок у Закарпатській та Львівській областях

Ремонтно-відновлювальні роботи проводяться на центральній теплотрасі Авдіївки

Порошенко і Трамп проведуть телефонну розмову в суботу ввечері прес

З Харківської області на Донбас доставлено будматеріали для відновлювальних робіт в Авдіївці

Військові куратори вимагають від Захарченка активізації боїв і погрожують звільненням у разі втрати контролю над "Ясинуватським плацдармом"

У підсобці київського паркінгу знайдено арсенал боєприпасів

Директора одного з департаментів НБУ, який попався на хабарі, взято під варту, його спільники під домашнім арештом

СБУ затримала в Ужгороді адміністратора проросійських груп у соцмережах

ПОЛІТИКА

Західні партнери чітко підтримали позицію України не обговорювати її без участі Києва

Київ погоджує з адміністрацією Трампа можливі терміни візиту Порошенка до Вашингтона

Терміни проведення зустрічі в "Нормандському форматі" можна обговорювати лише після припинення вогню на Донбасі

РФ має припинити постачання техніки та зброї сепаратистам на Донбасі - посол Великої Британії в Україні

Климпуш-Цинцадзе про референдум щодо НАТО: Ми отримали б позитивний результат

Навіть чутки про послаблення санкцій Заходу проти РФ розпалюють апетити Кремля та призводять до ескалації на Донбасі

Радбез ООН прийме заяву щодо ситуації в Україні з урахуванням підсумків минулих дебатів

Візит Гройсмана до Ізраїлю відбудеться найближчим часом, точна дата узгоджується

СПОРТ

ФФУ звернеться до ФІФА та іспанської федерації для вирішення ситуації навколо Зозулі

Фонд мадридського "Реала" проведе курси для дітей у Києві в квітні

Українка Юлія Джима взяла "срібло" в перегонах переслідування на ЧЄ з біатлону

Зозуля: Ультрас "Райо Вальєкано" називають мене фашистом за підтримку української армії

ФК "Шахтар" підписав договір до кінця 2017 р. зі стадіоном "Металіст" щодо проведення всіх домашніх матчів у Харкові

Футбольний клуб "Суми" фінансуватимуть інвестори з Китаю

Болта позбавили "золота" естафети Олімпіади-2008

Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

ПРЕС-РЕЛІЗИ

Новий семестр в мережі шкіл английської та німецької Greenwich

Якість газу від "Дніпрогазу" майже на 8% перевищує вимоги держстандарту

Борги волинян за газ склали майже 100 млн гривень

ВІДЕО

Відверта розмова Лукашенко. Конфлікт Білорусь\РФ

ІНТЕРВ'Ю

Зубко: Ми запустимо Фонд енергоефективності з 1 квітня

Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері

Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу

Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща

В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів

АНОНСИ

14:00 06.02 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" за результатами дослідження КВУ на тему "Рейтинг діяльності голів ОДА за 2016 рік"

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

16:53 02.02 2017

Приватбанк сконцентрується на роботі з фізособами, малим та середнім бізнесом

19:10 01.02 2017

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12:39 27.01 2017

Тука виступає за зміну системи верифікації переселенців

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Мінекономрозвитку лідирує в рейтингу міністерств-реформаторів в Україні - моніторинг

16:54 26.01 2017

Новий раунд переговорів України з Туреччиною щодо підписання угоди про ЗВТ відбудеться навесні - МЕРТ

Інтерфакс-Україна
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