За рік аварійна служба "Закарпатгазу" відреагувала майже на 10,5 тисяч заявок споживачів
У 2016 році контакт-центр ПАТ "Дніпрогаз" опрацював понад 335 тис. звернень споживачів
На Франківщині відкрито другий сучасний центр обслуговування клієнтів
Казанський водій роз'їжджає по терміналу аеропорту
Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері
Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу
Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща
В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів
В.Омелян: Я проти підвищення залізничних тарифів до очищення "Укрзалізниці"
До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему: "Підбиття підсумків 2016 року: що було зроблено для охорони лісів в Україні; план дій на 2017 рік"
Екологи ініціюють кампанію протесту проти будівництва Канівської ГАЕС
Наливайченко просить НАБУ і ФБР США розслідувати факти корупції в Раді за заявами Онищенка
Більшість українців незадоволені діяльністю влади та опозиції – опитування
Українці вважають найбільшими досягненнями року перемогу Джамали на "Євробаченні" і виступ параолімпійців, невдачами – ситуацію із цінами, тарифами, курсом і боротьбою з корупцією
Лідер руху "Справедливість" Наливайченко представив платформу боротьби з корупцією в Україні
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