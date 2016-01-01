Впродовж 2016 року "Чернігівгаз" безкоштовно повірив понад 35 тис лічильників газу
ПАТ "Вінницягаз" нагадує споживачам про небезпеку отруєння чадним газом взимку
Модернізація мережі Ощадбанку триває – відкрито 500 відділень нового формату
Відео з місця аварії вантажного літака Boeing
Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері
Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу
Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща
В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів
В.Омелян: Я проти підвищення залізничних тарифів до очищення "Укрзалізниці"
До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Катастрофа у вітчизняній медицині. Хто винен?"
До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Добровольці оприлюднять докази причетності керівництва Національної поліції України до замовних злочинів і корупції"
До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Agenda-2017: Трамп, світ, Україна"
Кілька правозахисних організацій створили коаліцію "Проти катувань" і мають намір відвідати всі виправні установи України
Екологи сподіваються на розгляд у ВР законопроекту про охорону первісних лісів Карпат у січні
Українські екологи чекають на розширення об'єкта ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат" цього року
Екологи ініціюють кампанію протесту проти будівництва Канівської ГАЕС
Наливайченко просить НАБУ і ФБР США розслідувати факти корупції в Раді за заявами Онищенка
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