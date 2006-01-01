Інтерфакс-Україна

Підрозділи ЗСУ під час контратаки зайняли стратегічно важливий пост

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Суд заарештував в.о. голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн 16:30

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Четверо бійців ЗСУ загинули, п'ятеро поранені в зоні АТО на 18.00 неділі 20:26

Поліція кваліфікує вибух балона в житловій 5-поверхівці на Харківщині як порушення правил протипожежної безпеки 17:00

Питання про санкції у розмові Трампа і Путіна не порушувалося 16:32

Морози до -28°С очікуються в найближчі дні на сході України 16:21

Авдіївський коксохім працює на одному уводі ЛЕП внаслідок обстрілу 15:15

Заступника облпрокурора Кіровоградщини затримали за спробу підкупу військового прокурора 15:01

Поета О.Олеся перепоховали в Києві на Лук'янівському цвинтарі 14:58

Троє бійців ЗСУ загинули і один поранений в авдіївській промзоні, ще двоє дістали поранень у Кам'янці та Широкиному 13:22

Юлія Тимошенко вже знайшла собі союзників і це виклик для України 13:15

Керівництво України вшанувало пам'ять героїв Крут у Києві 13:12

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Бойовики штурмували позиції ЗСУ в авдіївській промзоні, обидві сторони зазнають втрат

Аваков повідомив, що 8 осіб звільнили і 12 покарають дисциплінарно за результатами розслідування перестрілки в Княжичах

У Норвегії розслідують втручання РФ у питання присудження Нобелівської премії в 2015 р.

ДТП за участю 7 автомобілів сталася на проспекті Перемоги в Києві

Вклоняюся мужності юних героїв, які боролися за Україну – Гройсман

В Україні найближчої доби збережеться помірний мороз

Підозрюваний у жорстокому вбивстві матері та дитини в Овідіополі покінчив життя самогубством у СІЗО

СБУ викрила львівських підприємців на спробі незаконного продажу комплексу моніторингу супутникового зв'язку

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Порошенко виступає за збільшення експорту зброї українського виробництва

Порошенко визначає першочерговим завданням забезпечення танкових підрозділів модернізованими машинами

РНБО доручила Кабміну затвердити показники оборонного замовлення-2017

Зняття санкцій з РФ без виконання Мінських угод розв'яже Москві руки

Перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму ускладнить мирний процес на Близькому Сході

Глави МЗС Франції та Німеччини висловили занепокоєння деякими рішеннями Вашингтона

В США обговорюється послаблення санкцій щодо Росії

Меркель і Трамп у суботу обговорять по телефону відносини з Росією та Україною

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Українка Юлія Джима взяла "срібло" в перегонах переслідування на ЧЄ з біатлону

Срна вирішив залишитися в "Шахтарі"

"Динамо" (Київ) відкликало позов до НБУ

Футбольний клуб "Суми" фінансуватимуть інвестори з Китаю

Болта позбавили "золота" естафети Олімпіади-2008

"Динамо" (Київ) через суд вимагає від НБУ скасувати рішення про списання коштів у Приватбанку

ФІФА визнала наставника "Лестера" Раньєрі найкращим тренером 2016 року

Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінспорту керівника ВЦА Комінтернового Немчинова

ПРЕС-РЕЛІЗИ

Газ, що постачається мешканцям Харківської області, відповідає держстандартам

Виробники алкоголю: підвищення цін "Укрспиртом" погрожує українцям безробіттям та смертельними отруєннями

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Відео з місця аварії вантажного літака Boeing

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Зубко: Ми запустимо Фонд енергоефективності з 1 квітня

Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері

Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу

Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща

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11:00 01.02 2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Запуск курсів з футболу від тренерів Real Madrid Foundation в Україні"

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Найбільш упізнаваними політиками на Донбасі експерти називають Жебрівського та Шахова, вважають перспективними Гарбуза та Герасимова - опитування

Інтерфакс-Україна
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