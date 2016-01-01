Інтерфакс-Україна

Гаряча лінія відкрита у зв'язку з терактом у Стамбулі – МЗС України

Президента і голову правління одного з банків підозрюють у розтраті щонаймеше 80 млн грн 15:01

"Нафтогаз" уклав угоду з Citi і Deutsche банком на отримання кредитної лінії для закупівлі газу в сумі, еквівалентній $500 млн 13:46

2016 рік довів, що ЗСУ виконують свої завдання, а противник не зможе реалізувати свої плани і у 2017 р. 12:14

ОСТАННІ НОВИНИ

Новорічна ніч в Україні минула спокійно – Нацполіція 11:36

Ризик смерті від серцевого нападу наприкінці року вищий, ніж в інший час 15:40

Трамп вважає чудовим ходом рішення РФ утриматися від реагування на нові американські санкції 13:51

У Києві важко поранені з вогнепальної зброї чоловік і жінка: зловмисник вимагав гроші, після чого почав стрільбу 13:50

Один український військовий поранений у зоні АТО за добу 13:48

Мін'юст України ухвалив рішення про повернення в країну засудженого в РФ Виговського, за наявності згоди сторін відбудеться його передання 12:44

На Волині автомобіль врізався в дерево: загинуло троє людей, двоє в реанімації 12:44

Україна увійде в новий рік з морозом, але без снігу 12:15

Бойовики 48 разів за добу обстрілювали позиції ЗСУ в зоні АТО 11:36

У новорічну ніч у Києві на Софійській площі відбудуться святкові заходи 11:25

ПОДІЇ

Порошенко вручив орден Свободи сенатору Маккейну і орден Ярослава Мудрого – Грему

Заступник начальника Південного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони попався в Одесі на хабарі

Матіос: На фронті втрати – восьмеро військових, зокрема 3 поранених і 5 небойових втрат

Суд заарештував другого правоохоронця, підозрюваного у злочинах проти "автомайданівців" у січні 2014 р. у Києві

ФГВФО заявляє про наявність в активах банку "Хрещатик" неліквідних і незабезпечених облігацій більш ніж на 2 млрд грн

Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Траст"

У 2016 році в Дніпропетровській області народилися понад 30 тисяч дітей - облздрав

"Укроборонпром" збільшив за підсумками 9 міс. 2016 р. виторг на 28%

ПОЛІТИКА

Порошенко переконаний, що Конгрес США продовжить підтримувати Україну

Порошенко домовився з прем'єром Грузії про інтенсифікацію співробітництва

Пінчук пропонує Україні піти на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ

Порошенко затвердив Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

Пінчук своєю статтею в WSJ "хотів сподобатися" адміністрації Трампа, вважають у "Батьківщині"

Чубаров: Пропозиція Пінчука – це запрошення до капітуляції

У БПП розцінюють пропозиції Пінчука як спробу бізнесмена вплинути на зовнішньополітичний курс України у своїх інтересах

Єльченко закликав Генсека ООН посилити тиск на РФ у зв'язку з репресіями проти громадян України

СПОРТ

Українські гросмейстери Ганна Музичук Василь Іванчук – чемпіони світу зі швидких шахів

Селезньов перейшов із "Шахтаря" в турецький "Карабюкспор"

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у важкій вазі

Комісія рекомендує Кабміну призначити держсекретарем Мінспорту керівника ВЦА Комінтернового Немчинова

Легкоатлетом року в Україні знову став призер Олімпіади Бондаренко, тренером - його батько

Жданов розраховує на 300 млн грн із Фонду регіонального розвитку для спортивної інфраструктури

Оклад спортсменів і тренерів із 2017 року буде 8-12 тис. грн - Жданов

Чемпіонат світу-2017 з бобслею перенесли із Сочі через допінговий скандал

ПРЕС-РЕЛІЗИ

"Рівнегаз" нагородив переможців конкурсу дитячих творчих робіт

Газові мережі Житомира герметичні – додати в них сторонні продукти неможливо

РА "Стандарт-Рейтинг": ПАТ КБ "Приватбанк" присвоєно кредитний рейтинг

ВІДЕО

Казанський водій роз'їжджає по терміналу аеропорту

ІНТЕРВ'Ю

Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері

Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу

Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща

В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів

В.Омелян: Я проти підвищення залізничних тарифів до очищення "Укрзалізниці"

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ

18:21 27.12 2016

Екологи ініціюють кампанію протесту проти будівництва Канівської ГАЕС

15:42 23.12 2016

Наливайченко просить НАБУ і ФБР США розслідувати факти корупції в Раді за заявами Онищенка

15:37 23.12 2016

Більшість українців незадоволені діяльністю влади та опозиції – опитування

15:30 23.12 2016

Українці вважають найбільшими досягненнями року перемогу Джамали на "Євробаченні" і виступ параолімпійців, невдачами – ситуацію із цінами, тарифами, курсом і боротьбою з корупцією

15:24 23.12 2016

Лідер руху "Справедливість" Наливайченко представив платформу боротьби з корупцією в Україні

Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Укрнет новости
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА