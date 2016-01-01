Інтерфакс-Україна

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РА "Стандарт-Рейтинг": ПАТ КБ "Приватбанк" присвоєно кредитний рейтинг
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Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері
Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу
Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща
В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів
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Наливайченко просить НАБУ і ФБР США розслідувати факти корупції в Раді за заявами Онищенка
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Українці вважають найбільшими досягненнями року перемогу Джамали на "Євробаченні" і виступ параолімпійців, невдачами – ситуацію із цінами, тарифами, курсом і боротьбою з корупцією
Лідер руху "Справедливість" Наливайченко представив платформу боротьби з корупцією в Україні
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