"Харківміськгаз" повідомляє: через відсутність підтвердженого обсягу газу в тепловиків, мешканці Харкова можуть залишитись без опалення
Борги за газ мешканців Івано-Франківщини зросли вдвічі
Контакт-центр "Волиньгазу" за рік прийняв 330 тисяч звернень від волинян
Відео з місця аварії вантажного літака Boeing
Л.Сабадош: Україна не може зволікати для подальшого просування своїх інтересів у співпраці з США у космічній сфері
Глава МЗС України: Ми повинні чітко визначити, чого ми хочемо, а потім вже з ідеями прийти до Євросоюзу
Посол Польщі: Якщо Мінські домовленості не будуть працювати, то необхідно думати про новий формат, до якого могла б увійти Польща
В.Омелян: Морській галузі потрібно ставити крапку на інтересах місцевих князьків-лобістів
В.Омелян: Я проти підвищення залізничних тарифів до очищення "Укрзалізниці"
До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Політичні лідери українського Донбасу"
До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Затримання Гії Церцвадзе і питання легалізації іноземних добровольців в Україні"
До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація інвестиційного потенціалу міста Миколаїв"
До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "700 днів моніторингу реформ в Україні: рейтинг міністерств"
Екс-бійці "Миротворця" створюють рух із очищення Нацполіції
Українські медзаклади відмовляються від закуплених Crown Agents препаратів із дитячої онкології
Кілька правозахисних організацій створили коаліцію "Проти катувань" і мають намір відвідати всі виправні установи України
Екологи сподіваються на розгляд у ВР законопроекту про охорону первісних лісів Карпат у січні
Українські екологи чекають на розширення об'єкта ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат" цього року
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