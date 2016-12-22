Держприкордонслужба рекомендує українцям утриматися від поїздок до РФ, щоб уникнути психологічного та фізичного тиску

Громадяни України, яким доводиться часто відвідувати Росію, скаржаться на тиск із боку правоохоронних органів РФ, зокрема залякування, погрози заборони в'їзду, спроби вербування тощо, констатує помічник керівника Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Відомо, що спецслужби РФ ведуть облік громадян України, які постійно їздять до РФ, за допомогою прикордонної бази "Каскад-Поток". У зоні ризику: особи, які постійно перетинають українсько-російський кордон у приватних справах; мають родичів у прикордонних районах РФ; мають автомобіль російської реєстрації", - написав О.Слободян на сторінці у Facebook.

Він пояснив, що при спрацюванні бази "Каскад-Поток" російські прикордонники вилучають у громадянина України паспорт і доповідають старшому зміни або ініціатору постановки на контроль, а особу і транспортний засіб виводять із загального потоку для очікування прибуття ініціатора.

За його даними, під час опитування спецслужби залякують українських громадян і погрожують заборонити в'їзд на територію РФ. Іноді відбуваються випадки вимагання грошових коштів. Здебільшого ставлять питання про особисту участь в АТО або участь близьких родичів, про суспільно-політичну обстановку в Україні та співпрацю зі структурами Служби безпеки України. Крім того, представники російських спецслужб відбирають та перевіряють зміст і контакти мобільного телефону.

"Під час бесід із громадянами України, які затримувалися на території РФ, стало відомо про неодноразові спроби співробітників ФСБ РФ схилити їх до конфіденційного співробітництва або змусити зізнатись у розвідувальній діяльності на користь України. Багато з них розповідали про застосування проти них фізичної сили, зокрема для того, щоб останні зізналися в злочинах, яких вони не скоювали (наприклад, крадіжка)", - наводить приклади О.Слободян.

У зв'язку з цим Держприкордонслужба України вкотре рекомендує українцям утриматися від поїздок до РФ без необхідності.