Загиблих серед українських військових у зоні АТО за добу немає, 11 бійців поранені на Світлодарській дузі

Одинадцять українських військовослужбовців дістали поранень на Світлодарській дузі за минулу добу внаслідок бойових дій, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Унаслідок бойових дій за добу загиблих у лавах українських військовослужбовців немає, проте 11 наших бійців дістали поранень. Ці санітарні втрати ЗСУ понесли на Світлодарській дузі внаслідок ворожих мінометних та артилерійських обстрілів", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

На луганському напрямку основні бойові дії напередодні точилися біля Станиці Луганської. Противник надвечір обстрілював українські позиції понад три години. Крім того, НЗФ порушували режим тиші на Бахмутській трасі (Оріхове), а також у Попаснянському районі. Важке озброєння не застосовувалося. Загалом за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано чотири ворожі обстріли.

За даними О.Мотузяника, на донецькому напрямку, як і раніше, гарячою точкою залишається Луганське - на цих позиціях бойові дії точилися з перервами близько 12 годин. Ворог масово застосовує важке озброєння: по позиціях українських військових випущено близько 300 мін і близько 30 артснарядів.

Неспокійно і в Авдіївці: відбулися дві потужні перестрілки між силами АТО та бойовиками, які загалом тривали майже п’ять годин. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджений приватний будинок і знищені господарські будівлі, люди не постраждали. Також противник порушив режим тиші в Новгородському, Крутій Балці та на позиції "Шахта Бутовка".

На маріупольському напрямку в Красногорівці та Павлополі відбулися мінометні обстріли з боку НЗФ, в Новогригорівці - артилерійський. Як і раніше, найбільш неспокійна обстановка на приморських рубежах (ділянка фронту Павлопіль-Широкине). Загалом за добу на цьому напрямку сталося десять ворожих обстрілів, зокрема чотири - з важкого озброєння.