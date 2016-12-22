Події

13:34 22.12.2016

Російські хакери використали комп'ютерний вірус проти українських військових

Американські експерти у галузі кібербезпеки заявляють, що начебто пов'язана з Росією хакерська група Fancy Bears використала той самий вірус для атаки на Демократичну партію і на українських військових, пише в четвер американська преса.

Відповідну доповідь підготували експерти компанії CrowdStrike, що продає програмне забезпечення для захисту від хакерських атак.

На їхню думку, Fancy Bears розробили шкідливу програму для відстеження координат артилерійських установок, які українська армія розмістила на сході країни.

Вірус проникав у спеціальний застосунок для Android, який українські військові використовували для наведення артилерійського вогню, і визначав місцезнаходження установок, йдеться в доповіді CrowdStrike.

При цьому газета "Уолл-стрит джорнел" зазначає, що авторам доповіді не вдалося знайти доказів того, що саме російські військові використали інформацію, отриману хакерами з цього застосунку. Вони підкріплюють свою теорію лише відкритими даними про втрати артилерійських підрозділів української армії, які, на їхню думку, свідчать про те, що російські військові знали координати установок.

У CrowdStrike роблять висновок про те, що ймовірне використання того самого вірусу проти української армії та проти демократів у США вказує на зв'язок хакерів із Fancy Bears з російською владою.

За даними CrowdStrike, версія цієї шкідливої програми використовувалася і для викрадення з даних із серверів Національного комітету Демократичної партії США.

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