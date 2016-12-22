Котирування євробондів ПриватБанку скотилися до 11-13% номіналу

Єврооблігації націоналізованого ПриватБанку (Дніпро) надалі падають у ціні на тлі "обнулення" їхньої вартості.

За даними агентства Bloomberg, цінні папери з погашенням у лютому 2018 року за підсумками торгів у середу впали у вартості на 4,378 процентні пункти (п. п.) - до 11,75% номіналу, з погашенням у лютому 2021 року - на 0,813 п. п., до 13,875% номіналу. Дохідність цінних паперів відповідно зросла до 341,713% та 100,192% річних.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) розглядає зазначені цінні папери як зобов'язання, пов'язані з колишніми власниками банку, відповідно вони підлягають конвертації в капітал банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 21 грудня зареєстрував додаткову емісію 128 млн 359,003 тис. акцій ПриватБанку з наявною номінальною вартістю 280 грн. Загальна номінальна вартість емісії становила 35,941 млрд грн.

До кінця дня ПриватБанк повідомив в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців про те, що його статутний капітал було збільшено на 29 млрд 438,283 млн грн - до 50 млрд 694,751 млн грн.

Вранці 22 грудня ФГВФО повідомив, що капітал ПриватБанку мав від’ємне значення, і Фонд гарантування, згідно із законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", продав повний обсяг акцій цього банку Міністерству фінансів за одну гривню.

Згідно з проспектом єврооблігацій (Loan Participation Notes, кредитні зобов'язання - ІФ) із погашенням у лютому 2018 року, їхнім емітентом виступило зареєстроване у Великій Британії спеціальне підприємство (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Умови емісії передбачають, що залучені в результаті розміщення цінних паперів кошти емітент надасть ПриватБанку як борг. Цінні папери при цьому мають обмежене право регресу.

У документі також зазначено, що в разі визнання банку неплатоспроможним він переходить під управління ФГВФО. Фонд призначає у банк тимчасового адміністратора, який уповноважений вдаватися до будь-яких дій для відновлення платоспроможності банку.

Єврооблігації з погашенням 9 лютого 2016 року були емітовані через ICBC Standard Bank Plc.

Утім керівник аналітичного відділу інвесткомпанії "Конкорд Капітал" Олександр Паращій не виключає, що тримачі єврооблігацій можуть подати до суду на НБУ.

"Згідно з біржовим повідомленням UK SPV Credit Finance plc, центробанк у травні 2015 року видав окрему постанову, де зобов'язав ПриватБанк реструктуризувати єврооблігації, термін обігу яких закінчувався у вересні 2015-го і лютому 2016 року. Як мінімум, наприкінці терміну переговорів банку про реструктуризацію цих боргів (листопад 2015 р.), НБУ був повністю поінформований про величезну "діру" в капіталі банку і, очевидно, здогадувався, що акціонери банку не зможуть її закрити. Але Нацбанк не визнав за потрібне повідомити кредиторам банку про такі суттєві нюанси, які, очевидно, могли б вплинути на рішення про реструктуризацію боргу. Тримачі єврооблігацій можуть розцінити це як спробу НБУ ввести їх в оману", - прокоментував ситуацію експерт агентству "Інтерфакс-Україна".