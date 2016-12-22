Голова правління ПриватБанку вважає його депозитні ставки вищими за ринкові і хотів би їх знизити

Голова правління ПриватБанку (Дніпро) Олександр Шлапак вважає, що нині депозитні ставки фінустанови є вищими за ринкові і хотів би їх знизити після докапіталізації банку.

"Що стосується процентних ставок (за депозитами - ІФ), у мене рішення немає. Скажу відверто: я хотів би їх знизити, щоб зменшити витратну частину банку, оскільки ми маємо на сьогодні ставки, вищі за ринок. Але ці ставки, які тримав ПриватБанк останнім часом, були пов'язані з проблемами з ліквідністю банку. Зараз немає жодних проблем із ліквідністю банку. Банк так забезпечений ресурсами, що йому може позаздрити будь-який банк в Україні", - сказав О.Шлапак на брифінгу в четвер.

При цьому він нагадав, що Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів здійснити випуск ОВДП у розмірі до 116,8 млрд грн із подальшим внесенням їх від імені держави в плату за акції додаткової емісії ПриватБанку: перший транш ОВДП у розмірі 43 млрд грн буде випущено до кінця поточного року.

О.Шлапак також повідомив, що планується додатковий аудит банку, за результатами якого у разі потреби банку буде надано додаткові кошти.

"Коли ми будемо забезпечені ресурсами належним чином, а поки що у нас від’ємний капітал, я упевнений, ми повернемося до питання зниження ставок за депозитами й обов'язково за кредитами", - додав банкір.

Як повідомлялося, згідно з даними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, статутний капітал націоналізованого ПриватБанку днями було збільшено на 29 млрд 438,283 млн грн - до 50 млрд 694,751 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив збільшити статутний капітал ПриватБанку на 35,941 млрд грн шляхом приватного розміщення додаткових 128 млн 359,003 тис. акцій з наявною номінальною вартістю 280 грн.

Кабінет Міністрів за пропозицією Нацбанку та акціонерів ПриватБанку 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. 21 грудня ФГВФО і Міністерство фінансів України підписали договір щодо продажу 100% акцій ПриватБанку. Обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики для цих цілей оцінювався в межах 116,8-148 млрд грн.

Уряд доручив Мінфіну здійснити випуск ОВДП у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних із подальшим внесенням їх від імені держави в плату за акції додаткової емісії ПриватБанку.

За даними Мінфіну, перший транш ОВДП у розмірі 43 млрд грн буде випущено поточного тижня.