Україна підтверджує план будівництва заводу ТВЗ для АЕС

Україна у рамках політики щодо переведення енергосектора на власну сировину та відмови від енергозалежності від Росії побудує завод з виробництва ядерного палива, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Є три компанії, готові взяти участь у конкурсі: китайська компанія, яку ми допустили, Westinghouse і французька компанія, яку я поки що не хочу називати", – сказав він на прес-конференції в Києві в четвер.

Міністр зазначив, що в поточному році з 13 поставок палива для українських АЕС чотири поставки здійснила компанія Westinghouse, що становить практично 30%.

"Ядерна енергетика готова перейти на нього (паливо Westinghouse – ІФ) повною мірою. Це підтверджується переходом п'ятого блоку Запорізької АЕС і роботою Южно-Української АЕС", - заявив міністр.

Як повідомлялося, до анексії Росією Криму Україна планувала будівництво на Кіровоградщині заводу з фабрикації ядерного палива на основі технології російської паливної компанії "ТВЕЛ". Було створено ПРАТ "Завод з виробництва ЯП", в якому українському держконцерну "Ядерне паливо" належить 50% плюс 1 акція в підприємстві, "ТВЕЛ" – 50% мінус 1 акція.

Передбачалося, що завод вже в 2015 році мав розпочати виробництво ТВЕЛів і ТВЗ, а також цирконієвих комплектувальних і комплектувальних з їржостійкої сталі, в 2020 році – до виготовлення паливних порошків і таблеток. Загальна вартість будівництва заводу оцінювалася в $450 млн.

У лютому 2016 року Держінспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) не задовольнила заяву ПРАТ "Завод з виробництва ЯП" на отримання ліцензії для проведення робіт зі спорудження паливного заводу. Водночас у річному звіт "ТВЕЛ" було заявлено, що компанія готова повернутися до реалізації проекту в Україні на колишніх умовах.