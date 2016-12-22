"Укроборонпром" і польська WB Electronics S. A. співпрацюватимуть у сфері створення нових систем ППО

Держконцерн "Укроборонпром" і польська WB Electronics S. A. співпрацюватимуть у сфері створення нових систем протиповітряної оборони (ППО).

Як повідомила в четвер прес-служба держконцерну, угоду про співпрацю щодо створення нових зразків зенітного і зенітно-ракетного озброєння підписано сторонами 22 грудня.

З української сторони учасниками нової програми партнерства виступлять держпідприємство "Спецтехноекспорт" і ДАХК "Артем, що входять до складу "Укроборонпром"

Як повідомлялося, в 2015 році WB Electronics і "Укроборонпром" домовилися про використання технологій польської компанії в проекті створення українського безпілотного авіаційного комплексу для ЗСУ.

Крім того, на сьогодні ДАХК "Артем" за підсумками перемоги в тендері Міністерства національної оборони (МНО) Польщі бере участь у програмі модернізації винищувачів МіГ-29 польських ВПС.

Україна і Польща відпрацьовують плани активізації ВТС. Серед раніше озвучених перспективних напрямів співпраці - спільне створення нових зразків безпілотної техніки для ЗСУ, модернізація польських винищувачів, модернізація оптико-електронного обладнання української бронетехніки. Як перспективні напрями двостороннього ВТС розглядаються також спільна модернізація озброєнь на ринках третіх країн, а також спільне просування нових озброєнь на ринок ЄС.