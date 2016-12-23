Перед введенням в ПриватБанк тимчасової адміністрації з нього вивели 2,6 млрд грн -Гонтарева

Національний банк України у зверненні до уряду про націоналізацію Приватбанку пропонував списати пасиви пов'язаних осіб на 32 млрд грн, однак Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вдалося списати 29,4 млрд грн, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева.

"Ми звернулися на 32 млрд грн, вдалося списати – 29,4 млрд грн, оскільки решту грошей між тим як ми зверталися і як він (ФГВФО) списав, уже немає. З цього випливає, що ці гроші звідти вивели за останні дні", – сказала вона в ефірі радіо "Вести" в четвер увечері.

В. Гонтарева наголосила, що націоналізація банку була зумовлена його історією, яка налічує понад 20 років, і неправильною кредитною політикою, яку провадив банк: дуже активним кредитуванням пов'язаного з акціонерами бізнесу, неформуванням резервів, відсутністю застав на балансі банку.

"Насправді – це проблема олігархічного бенкінгу, такий банк був не один: було завдання – збирати гроші і вкладати в свій бізнес. Але навіть це не проблема (проблема) – кредитний ризик був неприпустимий: кредитувалися компанії, що не вели операційної активності, компанії-пустушки, створено не було ніякого покриття, грошового потоку", – пояснила глава НБУ.

За її словами, ця картина була для неї очевидна ще в червні 2014 року, коли вона очолила Нацбанк, і це була проблема всієї банківської системи України.

В. Гонтарева нагадала, що в такій ситуації було здійснено інспектування та стрес-тестування банку, після чого складені плани капіталізації. "Усі інші банки з першої двадцятки програми пройшли, і вже з кінця вересня пройшли позначку 5% достатності капіталу", – наголосила глава НБУ.

Вона уточнила, що це не стосується банків "Хрещатик" і Фідобанку, які навіть не підписали програму капіталізації і були виведені з ринку, і ПриватБанку, який підписав таку програму в лютому 2016 року.

В. Гонтарева категорично відкинула звинувачення екс-правління Приватбанку, що регулятор свідомо застосовував до нього більш жорсткі вимоги, ніж до інших банків, що і призвело до націоналізації. "Це повна нісенітниця... Зараз вже 60 банків пройшли за єдиною методикою (інспектування та стрес-тестування), розробленої спільно зі Світовим банком і МВФ", – сказала вона.

За її словами, акціонери Приватбанку завищували вартість активів. "Оцінюючи якісь активів, акціонери розповідали, що вони коштують 25 млрд, коли ми брали оцінку першокласного незалежного оцінювача – вона виявлялася 5 млрд грн. Тому практично те, що вам називає цей банк, ви маєте ділити на п'ять", – стверджує В. Гонтарева.

Як повідомлялося, екс-правління Приватбанку у четвер звинуватив Нацбанк і особисто Валерію Гонтареву у цілеспрямованій політиці зі знищення банку, зокрема, у маніпулюванні цифрами, несправедливій зміні політики обліку заставного майна, спровокованій інформаційній атаці. Екс-правління підозрює, що ПриватБанк перейшов у володіння держави в рамках чергового переділу власності.