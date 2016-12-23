Коломойський прокоментував націоналізацію Приватбанку

Націоналізацію Приватбанку прокоментував один з колишніх найбільших бенефіціарів банку Ігор Коломойський, повідомляє сайт ТСН.иа

"Я хочу подякувати Кабінету Міністрів і особисто Володимира Гройсмана. Як ви знаєте, внаслідок останньої хвилі клієнтської паніки, спровокованої передусім діями НБУ, ми були змушені звернутися до Кабінету Міністрів з пропозицією про передачу "Приватбанку" державі. Я вважаю, що прем'єр-міністр і його команда виявили справжню мужність, прийнявши це непросте рішення. Якщо б вони не зважилися на цей крок, це поставило б під загрозу всю фінансову систему України", - повідомив у письмовому коментарі І. Коломойський.

Він також заявив, що ПриватБанк став жертвою свавілля Національного банку України. "У "Приватбанку" був збалансований, забезпечений кредитний портфель, що підтверджується міжнародним аудитом. Однак НБУ, постійно змінюючи свої власні нормативи, вигадував все нові і нові способи штучного зниження капіталізації банку. Потім вони почали розповідати про міфічну діру в 150 млрд грн, 97% пов'язаних кредитів, про те, що всі гроші викрадені або виведені в офшори. Хоча всі ці цифри вони отримали в результаті довільної зміни облікової політики. Нормальні центробанки допомагають банкам у важкий час, такі як економічні кризи, окупація або війна. Наш же регулятор використав усі можливі прийоми, щоб дотиснути "ПриватБанк", - заявив колишній бенефіціар.

І. Коломойський зазначив, що "протягом усіх переговорів ми пам'ятали, що найголовніше – це клієнти "Приватбанку. Ми захищали наш банк до останнього, але рівно доти, доки не відчули загрози для клієнтів".