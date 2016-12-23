Події

10:52 23.12.2016

Кабмін зняв обмеження на видатки Міністерства з тимчасово окупованих територій на придбання майна за рахунок міжнародної допомоги

Кабінет Міністрів України зняв обмеження на здійснення видатків на придбання та утримання майна за рахунок міжнародної технічної допомоги Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

Згідно з постановою №983 від 21 грудня, уряд встановив, що при здійсненні міністерством витрат на придбання автомобілів, персональних комп'ютерів, ноутбуків, іншого обладнання, меблів для обладнання робочих місць співробітників та придбання і утримання мобільних телефонів за рахунок коштів, передбачених на зазначені цілі міжнародними договорами (міжнародна технічна допомога), не застосовуються граничні суми витрат, які встановлені постановою №332 від 4 квітня 2001 року.

Постановою від 2001 року встановлено граничні витрати на купівлю телефонів в 1,2 тис. грн за одиницю, а на їх утримання – 1,5 тис. грн на місяць, комп'ютерів – 13 тис. грн за одиницю, покупку меблів для члена уряду – 30 тис. грн і автомобіля для члена уряду – 500 тис. грн.

Таким чином, ці норми не поширюються на закупівлі, що проводяться Міністерством з тимчасово окупованих територій в рахунок міжнародної техдопомоги.

У повідомленні, яке додається до постанови, зазначається, що завдяки цьому рішенню міністерство отримало можливість ефективно використовувати ресурси, надані міжнародними партнерами.

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