Кабмін передав ведення реєстру чорнобильців МОЗ

Кабінет Міністрів України передав ведення і фінансування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, від Міністерства соціальної політики до Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з повідомленням, яка додається до постанови Кабміну №982 від 21 грудня, це рішення прийнято на виконання державного бюджету на 2016 рік, сприятиме поліпшенню вирішення завдань медико-санітарного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Цей реєстр є єдиною інформаційною системою державного обліку чорнобильців і його основне завдання - контроль стану здоров'я і вивчення медичних наслідків у постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.