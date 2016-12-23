Події

11:01 23.12.2016

В Україні за 11 міс. 2016 р. за корупційні злочини засуджено понад 280 осіб – СБУ

Служба безпеки України за 11 місяців 2016 року почала 665 досудових розслідувань за підозрою у вчиненні корупційних злочинів та складено 438 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язаніз корупцією.

Прес-центр СБУ оприлюднив результати окремих напрямків роботи Служби безпеки України за 11 місяців 2016 року.

Так, за інформацією СБУ, протягом 2016 року розпочато 665 досудових розслідувань, в яких повідомлено про підозру у вчиненні корупційних злочинів. До різних видів та строків покарання засуджено 281 особу

Також за інформацією СБУ, за цей період складено 438 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. 154 корупціонери звільнені зі своїх посад.

Крім того, розпочато 528 досудових розслідувань за напрямом протидії організованій злочинності. Припинено діяльність 50 організованих груп і злочинних організацій.

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