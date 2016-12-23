Вартість нового газопроводу на Генічеськ становитиме близько 220-240 млн грн

Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон заявив, що вартість реалізації проекту з будівництва нового газопроводу на Генічеськ Херсонської області становить близько 220-240 млн грн.

"Протягом 2016 року опрацьовано кілька напрямів облаштування додаткового газопроводу на місто Генічеськ, прораховано з політичної та економічної точок зору, прийнято кінцеве рішення із облаштування та виконання робіт додаткового газопроводу з міста Нова Асканія до Генічеська, на шляху з приєднанням 2 населених пунктів. Наразі виділено відповідний фінансовий ресурс на рівні обласної ради, виконуються роботи з розробки проектно-кошторисної документації. Орієнтовно, за прогнозами готовність проектно-кошторисної документації на кінець березня (2017р - ІФ) і ми орієнтуємося, що з травня місяця почнеться реальне виконання робіт. Орієнтовна вартість за розрахунками цього проекту становить 220-240 млн грн", - сказав віце-прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

За його словами, ця сума є попередньою, а строк виконання робіт – 2017 р.

В. Кістіон зазначив, що Генічеськ Херсонської області за своїми газовими комунікаціями пов'язаний з територією Криму, проте в 2016 році місцевою владою та Херсонською обласною державною адміністрацією вживалися заходи щодо переведення бюджетних установ на альтернативні види палива та стимулювання до такого переходу приватних господарств.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман додав, що орієнтовна вартість реалізації проекту нового газопроводу становила 1,4 млрд грн.