Події

11:17 23.12.2016

З Києва на Донбас вирушили 44 мікроавтобуси з техдопомогою силам АТО

У п'ятницю вранці з центру Києва виїхали в зону проведення антитерористичної операції на Донбасі 44 мікроавтобуса з допомогою для українських військовослужбовців від волонтерів та підприємств Київської області.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", цю допомогу було зібрано з ініціативи керівництва області під Новорічні та Різдвяні свята.

Як зазначив голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган, голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення особисто вирашують у зону АТО, "щоб передати бійцям технічну допомогу, зібрану підприємствами та небайдужими громадянами по всьому регіону".

О. Горган наголосив, що ця акція не є одноразовою.

"У нас твердий намір - не рідше, ніж раз на півроку відправлятися на фронт, щоб у наших захисників не було враження, що війна це їхня особиста справа. Перемога України – це справа всього народу", - сказав він.

У свою чергу, заступник міністра оборони України Олег Шевчук зазначив, що цей крок наголошує на єдності армії та народу і готовності зробити все в питанні захисту України.

Серед допомоги, яку вже в суботу доставлять на передову, 34 тепловізори, десятки оптичних прицілів, далекомірів, захищені планшетники, дизель-генератори, пральні машини, плоттери, ноутбуки, зимове взуття.

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