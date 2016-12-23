Події

11:50 23.12.2016

Поліція евакуювала близько 800 людей через повідомлення про нібито мінування супермаркету в Києві

На електронну адресу ГУ Нацполіції в Києві надійшло, як виявилося згодом, хибне повідомлення промінування одного з двох супермаркетів відомої торгової мережі в Оболонському та Голосіївському районах, і зараз правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

"У листі "мінер" інформував, що в одному з двох супермаркетів відомої мережі закладена вибухівка... За цими адресами терміново прибули слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та лікарі. Загалом правоохоронці евакуювали близько 800 осіб: це - відвідувачі та працівники магазинів", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю вранці повідомленні Відділу комунікації поліції Києва.

Фахівці профільних служб обстежили приміщення супермаркетів та прилеглу до них територію - ніяких вибухонебезпечних предметів або речовин не виявили. Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку Оболонського та Голосіївського управлінь поліції. Вирішується питання про порушення кримінальних проваджень.

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, відповідно ст. 259 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

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