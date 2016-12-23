Події

12:26 23.12.2016

Націоналізація Приватбанку збільшить відрахування НБУ до держбюджету на 14 млрд грн

Національний банк України (НБУ) зможе виконати план відрахування прибутку до держбюджету-2017 у розмірі 45 млрд грн, незважаючи на її первісну оцінку в 35,5 млрд грн, повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

"Завдяки націоналізації Приватбанку ми зможемо розформувати резерви (створені з-за прострочення ПриватБанком рефінансування НБУ – ІФ). Вони саме підуть на прибуток Нацбанку, і ми зможемо заплатити більше", – пояснила вона в ефірі радіо "Вести" в четвер увечері.

В. Гонтарева уточнила, що резерви були сформовані у розмірі 14 млрд грн, оскільки ПриватБанк прострочив погашення 14 млрд грн з 19 млрд грн рефінансування.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк критикував уряд, що заклав у проект держбюджету-2017 надходження від центробанку 45 млрд грн прибутку за 2016 рік, тоді як сам НБУ в листопаді оцінив свій прибуток за 2016 рік у 35,5 млрд грн.

"Така практика порушує принципи незалежності центрального банку, і надалі уряд має покладатися виключно на оцінки НБУ", – говорилося у випущеному в середині грудня звіті про фінансову стабільність НБУ.

У 2015 році центробанк в жовтні-грудні перерахував до держбюджету торішній прибуток 38,2 млрд грн трьома щомісячними траншами -: 10, 14 і 14,2 млрд грн.

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