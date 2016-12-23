Понтифік до Різдва спрямує EUR6 млн Україні

Перший транш фінансової допомоги Ватикану для усунення гуманітарної кризи в Україні буде перераховано до Різдва.

Він становитиме EUR6 млн, повідомляє в п'ятницю прес-служба Святого Престолу.

Це половина від суми, яку зібрали за ініціативою Папи Римського Франциска в церквах Європи для українців, постраждалих унаслідок військових дій.

Через нунціатуру Ватикану в Україні кошти будуть спрямовані на фінансування проектів із надання гуманітарної допомоги жителям сходу країни, інформує прес-служба.

Як повідомлялося, 3 квітня цього року Папа Римський Франциск оголосив 24 квітня днем збору пожертвувань в усіх європейських католицьких приходах на надання гуманітарної допомоги громадянам України, які постраждали в конфлікті на сході країни.

За словами глави УГКЦ Святослава (Шевчука), Папа Римський доручив архієреям в Україні протягом кількох місяців проаналізувати кількість тих, хто потребує допомоги, і подати ці дані до Ватикану. За його словами, допомога Ватикану в рамках гуманітарного проекту Папи Римського Франциска "Папа для України" надаватиметься постраждалим унаслідок конфлікту на Донбасі адресно, а програми допомоги затверджуватимуть у Ватикані.

Згодом більше ніж EUR8 млн було перераховано громадським організаціям, які опікуються проблемами вимушених переселенців, що покинули свої домівки. Разом із коштами Папа Франциск передав звернення, в якому просить переконатися в тому, що ці гроші буде дійсно спрямовано найбіднішим серед бідних. Понтифік заявив, що збір коштів був дуже непростим, і тому попросив, щоб українська влада захистила ці гроші.