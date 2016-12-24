Обама підписав законопроект щодо оборонної політики США на 2017 рік: $3,4 млрд буде спрямовано на "стримування Росії"

Президент США Барак Обама підписав законопроект щодо оборонної політики, що охоплює бюджет Пентагону на 2017 рік та передбачає обмеження військового співробітництва з Росією, повідомляють американські ЗМІ.

Закон на 2017 рік виділяє оборонному відомству бюджет у розмірі $611 млрд. З них $3,4 млрд буде спрямовано на "стримування Росії".

Документ також законодавчо обмежує співпрацю США з Росією в оборонній сфері.

"Кошти, що виділяються на 2017 фінансовий рік міністерству оборони, не можуть бути спрямовані на будь-яке двостороннє співробітництво між оборонними відомствами США і Російської Федерації", - йдеться в тексті закону.

Скасування цих обмежень пов'язується з "припиненням окупації Росією української території" і з виконанням мінських угод.

При цьому обмеження на співпрацю з Москвою не поширюватимуться на дії в рамках угод із контролю над озброєнням та ядерним нерозповсюдженням та іншими чинними договорами. Також обмеження не зачіпають співпрацю щодо Афганістану.

Крім того, закон передбачає створення спеціального центру з виявлення та боротьби з зовнішньою пропагандою і дезінформацією - як з боку іноземних урядів, так і з боку недержавних структур".

На початку лютого 2016 року президент США вніс на розгляд Конгресу фінальний проект бюджету на 2017 фінансовий рік. Загальний обсяг запланованих видатків становить $4,1 трлн, однією з найбільших статей витрат є оборонна.

Глава Пентагону Ештон Картер, представляючи проект бюджету у лютому, заявив, що США "посилюють свої позиції в Європі для підтримки союзників по НАТО перед лицем російської агресії". "Гроші підуть на багато речей. Більше американських сил в Європі на ротаційній основі, більше навчань з нашими союзниками, більше військової техніки на складах і поліпшеної інфраструктури", - пояснив міністр оборони США.