Дорожня поліція почне працювати в Україні вже наступного літа, до кінця 2017р. завершиться її формування

Запуск дорожньої патрульної служби в Україні заплановано на літо 2017 року, а завершення її формування – на кінець наступного року, повідомив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

"Ми очікуємо повноцінного функціонування цієї служби (дорожньої поліції – ІФ), починаючи з літа, остаточний другий етап формування має завершитися в грудні 2017 року", - цитує К.Бушуєва департамент комунікації Нацполіції України.

Він зазначив, що до функціональних обов'язків співробітників дорожньої поліції буде належати гарантування безпеки дорожнього руху. Зокрема, поліцейські широко застосовуватимуть норми адміністративного законодавства, реагуватимуть на всі прояви кримінального характеру, зафіксовані на ділянці патрулювання.

Крім того, запевнив К.Бушуєв, керівництво Нацполіції не обмежується питаннями створення дорожньої поліції. За його словами, в парламенті зареєстровано низку законодавчих змін, які мають дати змогу поліції реалізувати проекти автоматичної фіксації правопорушень.

"Після ухвалення цих законодавчих змін, я вас переконую, що питання безпеки дорожнього руху буде реалізовано у більш якісній формі", - наголосив він.

У департаменті комунікації Нацполіції нагадали, що в 2017 році планується запуск дорожньої поліції. Кандидатів обиратимуть у два етапи. Для функціонування цього підрозділу планується задіяти 2600 співробітників для гаратування безпеки дорожнього руху на трасах міжнародного і національного значення.