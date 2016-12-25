Події

09:30 25.12.2016

Зниклий після вильоту з Сочі літак Ту-154 Міноборони РФ летів до Сирії

Літак Ту-154 Міноборони РФ, що зник з радарів незабаром після вильоту з Сочі, летів до Сирії, повідомило в неділю "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.

"Літак, попередньо, виконував рейс з доставки військовослужбовців в Латакію", - зазначив співрозмовник агентства.

Літак зник практично одразу після зльоту - за 5-7 км від аеропорту над акваторією Чорного моря, уточнив він.

"Інтерфакс" не має офіційної інформації військового відомства з цього приводу.

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