Події

09:32 25.12.2016

На борту зниклого Ту-154 були військові РФ, а також артисти ансамблю ім. Александрова, що летіли на базу "Хмеймім", і 9 журналістів

На борту, зниклого з радарів літака ТУ-154 перебували військовослужбовці ЗС РФ, а також артисти ансамблю ім. Александрова, що летіли вітати з Новим роком авіагрупу ВКЗ Росії на авіабазі "Хмеймім" (Сирія), і дев'ять представників російських ЗМІ, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій МО РФ.

Раніше з посиланням на Міноброни повідомлялося, що під час виконання планового перельоту з аеродрому в м. Адлері о 4.40 (по київському часу), після зльоту, пропало позначення з радіолокаційних радарів літака Ту-154. На борту перебувало 83 пасажири і вісім членів екіпажу.

До пошуку літака залучено всі пошуково-рятувальні служби Міноборони Росії та інші федеральні відомства.

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