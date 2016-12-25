На борту зниклого Ту-154 були військові РФ, а також артисти ансамблю ім. Александрова, що летіли на базу "Хмеймім", і 9 журналістів

На борту, зниклого з радарів літака ТУ-154 перебували військовослужбовці ЗС РФ, а також артисти ансамблю ім. Александрова, що летіли вітати з Новим роком авіагрупу ВКЗ Росії на авіабазі "Хмеймім" (Сирія), і дев'ять представників російських ЗМІ, повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій МО РФ.

Раніше з посиланням на Міноброни повідомлялося, що під час виконання планового перельоту з аеродрому в м. Адлері о 4.40 (по київському часу), після зльоту, пропало позначення з радіолокаційних радарів літака Ту-154. На борту перебувало 83 пасажири і вісім членів екіпажу.

До пошуку літака залучено всі пошуково-рятувальні служби Міноборони Росії та інші федеральні відомства.