В акваторії поблизу сочинського узбережжя передбачуване місце падіння літака Ту-154

В акваторії Чорного моря біля Сочі виявлено передбачуване місце падіння Ту-154 Міноборони РФ, повідомило "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.

"При обстеженні акваторії за 6-8 кілометрів від берега виявлено масляну пляму, яка, як передбачається, могла бути наслідком падіння в цьому місці літака. Туди направлено рятувальні судна", - зазначив співрозмовник агентства.

"Інтерфакс" поки що не має офіційної інформації про це повідомлення.