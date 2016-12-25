Події

09:33 25.12.2016

В акваторії поблизу сочинського узбережжя передбачуване місце падіння літака Ту-154

В акваторії Чорного моря біля Сочі виявлено передбачуване місце падіння Ту-154 Міноборони РФ, повідомило "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.

"При обстеженні акваторії за 6-8 кілометрів від берега виявлено масляну пляму, яка, як передбачається, могла бути наслідком падіння в цьому місці літака. Туди направлено рятувальні судна", - зазначив співрозмовник агентства.

"Інтерфакс" поки що не має офіційної інформації про це повідомлення.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 39 разів за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

Гройсман переніс раніше запланований на 27-28 грудня візит в Ізраїль

Бюджет США на 2017 р. з оборони передбачає $350 млн допомоги Україні в секторі безпеки

Експертиза підтверджує належність главі ЦВК підписів і записів в "амбарній книзі" ПР

У НАБУ достатньо доказів, що підтверджують оригінальність "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

ОСТАННЄ

Рятувальники в акваторії Чорного моря не спостерігають плотів із людьми, що вижили, внаслідок катастрофи ТУ-154

На борту зниклого Ту-154 були військові РФ, а також артисти ансамблю ім. Александрова, що летіли на базу "Хмеймім", і 9 журналістів

Зниклий після вильоту з Сочі літак Ту-154 Міноборони РФ летів до Сирії

Аваков повідомив, що правоохоронці не мають інформації про можливі провокації на свята, але "рамки" поставлять

В Тунисе арестовали трех предполагаемых экстремистов, связанных с террористом из Берлина

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Под ливнем пуль
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа торговых помещений в Одессе
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА