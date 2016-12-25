Події

09:35 25.12.2016

Рятувальники в акваторії Чорного моря не спостерігають плотів із людьми, що вижили, внаслідок катастрофи ТУ-154

Рятувальникам поки що не вдалося знайти людей, що вижили, у районі падіння літака Ту-154 в акваторії Сочі, повідомило "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.

"На жаль, більше ніж за годину пошукових робіт не вдалося знайти жодного плоту. При цьому знайдено кілька уламків розкиданих на відстані від 1,5 до 8 км від берегової лінії", - сказало джерело.

Він повідомив, що в передбачуваному районі падіння виявлено кілька масляних плям, які могли бути, ймовірно, наслідком аварії лайнера.

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