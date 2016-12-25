Біля метро "Лісова" у Києві горять склади секонд-хенду

У районі станції метрополітену "Лісова" на східній околиці Києва горять склади секонд-хенду площею 1,5 тис. кв. м, повідомляє керівник прес-служби Головного управління ДСНС України в Києві Світлана Водолага.

"За попередньою інформацією, горять склади секонд-хенду, пожежа охопила площу в 1,5 тис. квадратних метрів. Площа велика, тому пожежу можна побачити і з боку станції метро "Лісова", і з боку "Даринку", - розповіла С.Водолага в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю.

Вона зазначила, що поруч розташована стоянка автомобілів.

С.Водолага повідомила, що виклик надійшов близько години тому, через кілька хвилин на місце події прибули перші пожежні. Наразі на місці працює 14 одиниць основної спеціальної техніки, при цьому техніка ще прибуває. Поки що пожежу не локалізовано, робота триває.

У свою чергу, у Київському метрополітені повідомляють про закриття двох останніх станцій метро на Святошинсько-Броварській (М1) лінії у зв'язку з подією. "Через пожежу біля території метрополітену в районі Даринка станції "Лісова" і "Чернігівська" тимчасово закриті. Поїзди курсують лише до "Дарниці", - йдеться в повідомленні на сторінці КП "Київський метрополітен" в соцмережі Facebook.