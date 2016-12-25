Події

16:41 25.12.2016

У РФ 26 грудня оголошено траур у зв'язку з катастрофою Ту-154

Президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про оголошення жалоби у зв'язку з авіаційною катастрофою, що сталася в Краснодарському краї", повідомляє сайт Кремля.

"Висловлюючи скорботу за загиблими і співчуваючи їхнім рідним і близьким, постановляю оголосити 26 грудня 2016 року днем жалоби в Російській Федерації", - йдеться в тексті указу.

"У день жалоби на всій території країни приспустити Державні прапори РФ; запропонувати закладам культури і телерадіокомпаніям скасувати розважальні заходи і передачі у день жалоби", - свідчить указ.

Уряду РФ спільно з органами державної влади суб'єктів РФ доручено "вжити необхідних заходів щодо надання допомоги сім'ям загиблих", - йдеться в документі.

Цей указ набирає чинності з дня його підписання.

Про рішення оголосити траур В.Путін раніше в неділю повідомив журналістам. "Завтра в Росії оголошено загальнонаціональний день жалоби", - сказав він.

Літак Міноборони РФ Ту-154 пропав з радарів вранці в неділю через кілька хвилин після вильоту з Сочі. На борту було 92 людини, зокрема військовослужбовці, журналісти, артисти ансамблю пісні і танцю імені Александрова і голова фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка. Вони летіли до Сирії, щоб привітати військовослужбовців РФ на авіабазі "Хмеймім" з новорічними святами.

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