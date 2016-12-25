Версія теракту у зв'язку з катастрофою Ту-154 практично виключена

Великий розліт уламків літака, що розбився під Сочі Ту-154 пояснюється гідроударом, повідомило "Інтерфаксу" джерело в екстрених службах.

"Найімовірніше, під час зіткнення повітряного судна з водною поверхнею стався гідроудар, що призвело до великого розльоту уламків", - сказало джерело.

У свою чергу джерело в силових структурах повідомило "Інтерфаксу", що теракт серед основних версій катастрофи не розглядається і така версія практично виключена.

"Літак вилетів з аеродрому "Чкаловський" - об'єкта військового призначення, який добре охороняють. Пробратися туди, щоб підкласти на борт вибуховий пристрій, неможливо. У свою чергу аеропорт Сочі є аеропортом подвійного призначення та охороняється у посиленому режимі. Проникнення сторонніх осіб або пронесення ким-небудь зі співробітників несанкціонованих предметів виключено", - сказало джерело.

Рано вранці в неділю після вильоту з аеродрому Адлера літака Ту-154 Міноборони РФ зникло його позначення з радіолокаційних радарів. Через деякий час фрагменти корпусу літака були виявлені в акваторії Чорного моря в районі Сочі на глибині 50-70 метрів. На борту були військовослужбовці Збройних сил РФ, летіли вітати з Новим роком авіагрупи ВКЗ Росії на авіабазі "Хмеймім" (Сирія) артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ - загалом 84 пасажири і вісім членів екіпажу.