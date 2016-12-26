У Щасті українській стороні передано тіла двох загиблих на Світлодарській дузі

У місті Щастя Луганської області українській стороні було передано тіла двох військових, які загинули на Світлодарській дузі 18 грудня, повідомляє сайт hromadske.ua.

"Представники цивільно-військової співпраці Міноборони передали тіла двох загиблих бойовиків представникам "ЛНР", у свою чергу з "ЛНР" передали тіла українських військових", - йдеться в повідомленні.

Загиблі українські бійці служили в 54-й бригаді Збройних сил України. Один із них - лейтенант Яровий із позивним "Шайтан", інший - солдат Байбуз із позивним "Ваха".

Передача тіл відбувалася під спостереженням членів СММ ОБСЄ.

Координатор проекту ЗСУ "Евакуація 200" Михайло Котелевський зазначив, що він оглянув попередньо тіла, і вони дійсно схожі на тіла двох українських військових із 54-ї бригади. Слідів катувань не зафіксовано.

"Там кульові поранення несумісні з життям", - сказав він.